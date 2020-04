Πολιτική

Μητσοτάκης: Πάσχα αγάπης, αλλά και ευθύνης

Οι ευχές του πρωθυπουργού για το Άγιο Πάσχα και η προτροπή να Μένουμε Σπίτι!

Το δικό του μήνυμα για το Άγιο Πάσχα στέλνει μέσω Twitter ο πρωθυπουργός σε όλους τους Έλληνες.

«Αυτό το Πάσχα, ας κάνουμε πράξη την αγάπη προς τους συμπολίτες μας, με ευθύνη προς την κοινωνία. Μένουμε σπίτι, για να ανταμώσουμε και πάλι όταν περάσει ο κίνδυνος. Καλή Ανάσταση σε όλους!», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός δημοσίευσε και μια ευχετήρια κάρτα με το μήνυμα: «Αυτό το Πάσχα θα το θυμόμαστε ως το Πάσχα της αγάπης. Αλλά και της ευθύνης. #MenoumeSpiti Καλή Ανάσταση σε εσάς και τις οικογένειές σας».