Οικονομία

Παππάς: Στην Κυβέρνηση έχει επικρατήσει η λογική του ΣΕΒ

Ο τομεάρχης Οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζει στην Κυβέρνηση ότι «πνίγει τη μισθωτή εργασία και τη μεσαία τάξη».

«Στην Κυβέρνηση έχει επικρατήσει η λογική του ΣΕΒ, η οποία λέει “ας πνιγεί η μισθωτή εργασία και η μεσαία τάξη”», αναφέρει ο τομεάρχης Οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, σε συνέντευξη του στον Real FM.

Πρόσθεσε πως «κάποιοι θεωρούν ότι βρήκαν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε αναδιανομή πλούτου και σε επίπεδο επιχειρήσεων, με εξαγορές και συγχωνεύσεις που θα βασίζονται στην πίεση που θα ασκηθεί στις μικρές και μεσαίες εταιρείες», ενώ κάλεσε σε ένα «μέτωπο λογικής για να μην βυθιστεί η ελληνική οικονομία».

Είπε ότι «ο κ. Σταϊκούρας ψεύδεται συστηματικά. Λεφτά ακούμε και λεφτά δεν βλέπουμε. Και δεν το λέμε εμείς, το λένε τα επιμελητήρια και οι εμπορικοί σύλλογοι». Τόνισε ότι είναι απολύτως αναγκαία τόσο ένα πρόγραμμα άμεσης ενίσχυσης των επιχειρήσεων, ύψους 3 δισ. ευρώ, όσο και η άμεση στελέχωση της Αναπτυξιακής Τράπεζας για να υλοποιηθεί ένα σχέδιο Ηρακλής για τις επιχειρήσεις, που θα μπορεί να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα εγγυήσεων, ύψους 12 δισ. ευρώ, όπως έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η διαμεσολάβηση των ΚΕΚ» για την ενίσχυση των επιστημόνων δεν ήταν αναγκαία. Αντί να τους κοροϊδεύουν, ζητώντας τους να μάθουν πως να ανοίγουν και να κλείνουν τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή με οδηγίες που έχουν μεταφραστεί στο διαδίκτυο, θα μπορούσαν να τους δώσουν την απευθείας ενίσχυση των 800 ευρώ, μια δαπάνη απολύτως επιλέξιμη», είπε. Σχολίασε ότι «η φιλοσοφία του “μεσάζοντα” διαπνέει τη σκέψη των κυβερνητικών που λαμβάνουν αυτές τις αποφάσεις».