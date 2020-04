Κόσμος

“Συμφορά” για τους Ιρλανδούς: Θα κάνουν καιρό να ξαναδούν κόσμο στις παμπ

Μία από τις πιο ενσωματωμένες στην καθημερινότητά τους συνήθεια θα πρέπει να ξεχάσουν για λίγο οι Ιρλανδοί.

Είναι μάλλον απίθανο να επιτραπούν οι μεγάλες συγκεντρώσεις στην Ιρλανδία φέτος, ενώ όσοι είναι άνω των 70 ετών ίσως χρειαστεί να παραμείνουν στα σπίτια τους για καιρό ακόμη, προειδοποίησε ο υπουργός Υγείας Σάιμον Χάρις σήμερα.

“Αυτό που δεν θα επιστρέψει σύντομα είναι σενάρια στα οποία δεν θα μπορούμε να τηρούμε με ασφάλεια τους κανόνες κοινωνικής απόστασης”, τόνισε ο Χάρις μιλώντας στην εφημερίδα Sunday Independent.

“Δεν μπορώ να σκεφτώ πώς οι άνθρωποι θα μπορέσουν να συγκεντρωθούν ξανά στις παμπ για όσο διάστημα ο ιός είναι μαζί μας και δεν έχουμε εμβόλιο ή αποτελεσματική θεραπεία”, εξήγησε.

Ο επικεφαλής για θέματα υγείας της Ιρλανδίας, ο Άντονι Χόλοχαν, δήλωσε την Πέμπτη ότι το πρώτο κύμα της επιδημίας του κορονοϊού έχει περιοριστεί στον γενικό πληθυσμό. Αυτό δημιούργησε ελπίδες ότι τα μέτρα καραντίνας θα αρχίσουν να αίρονται από τις 5 Μαΐου.

Όμως ο Χάρις προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε χαλάρωση των πιο αυστηρών μέτρων θα γίνει με αργούς ρυθμούς και σταδιακά.

“Θα ήθελα να δω μια κατάσταση στην οποία θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε τα μέρη στα οποία θα μπορούν να πηγαίνουν οι άνθρωποι έξω από το σπίτι τους”, είπε.

“Έχω επίγνωση ότι ο περιορισμός στο σπίτι είναι πιθανό να παραμείνει μια πραγματικότητα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι, μόλις φτάσουν σε κάποια ηλικία, είναι ευάλωτοι. Όμως υπάρχει κάποιος ασφαλής τρόπος να βγαίνουν που και που και να κάνουν έναν περίπατο”, πρόσθεσε ο Χάρις.

Μέχρι στιγμής βάσει των κανόνων της καραντίνας οι Ιρλανδοί μπορούν να βγουν από το σπίτι τους για ψώνια ή σύντομη σωματική άσκηση σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από τα σπίτια τους. Οι άνω των 70 ετών έχουν σαφείς οδηγίες να μην βγαίνουν καθόλου έξω.

Επιπλέον ο Χάρις σημείωσε ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να ανοίξουν ξανά τα σχολεία, έστω και μερικώς. Το να επιστρέψουν οι μαθητές στα σχολεία έστω και για μια ημέρα την εβδομάδα “θα προσφέρει μια ανάσα στις οικογένειες και πιστεύω θα βοηθήσει”, δήλωσε χαρακτηριστικά.