Κοινωνία

Συντριβή ελικοπτέρου στο Σαραντάπορο: Συγκλονίζει η Αρχιλοχίας που επέζησε

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την τραγωδία, η Βασιλική Πλεξίδα απέτισε φόρο τιμής στα θύματα.

Τρία χρόνια συμπληρώθηκαν την Κυριακή του Πάσχα από τη μοιραία πτήση του ελικόπτερου Χιούι που κατέπεσε στο Σαραντάπορο Ελασσόνας, παρασύροντας στον θάνατο τέσσερις αξιωματικούς, ενώ σαν από θαύμα διασώθηκε η Αρχιλοχίας Βασιλική Πλεξίδα.

Με αφορμή τη θλιβερή επέτειο, η μοναδική επιζήσασα της τραγωδίας που συγκλόνισε το πανελλήνιο, πήγε στο σημείο για να αποτίσει φόρο τιμής. Ανέβασε μάλιστα φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο Facebook και έγραψε μία συγκινητική ανάρτηση:

«Χριστός Ανέστη!!! Καλό και ευλογημένο Πάσχα σε όλους!!! Είθε ο Αναστάς Ιησούς Χριστός μας, να ελευθερώσει την Πατρίδα μας και την Ορθοδοξία μας από ορατούς και αόρατους (Κορονοϊούς) εχθρούς.

Σήμερα για μένα είναι διπλή γιορτή, επέτειος σημαντική 19/4/2017-19/4/2020, τρία χρόνια σταθμός της ζωής μου. Σαν σήμερα η Παναγία μας η Ακρωτηριανή Σερφιώτισα Θεραπεύτρια, εκ του θανάτου με υφάρπαξε και μου δώρισε στην ανάξια δούλη της, την λύτρωση της ζωής. Θαυμαστό κ πολλαπλό, το μέγιστο Θαύμα της διάσωσης μου στο ελικόπτερο από την Κυρία Θεοτόκο, συναισθήματα ευγνωμοσύνης πλημμυρίζουν την ψυχή μου.

Σήμερα ξαναβιώνω την κάθε στιγμή του τραγικού συμβάντος, τόσο έντονα λεπτό το λεπτό. Υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες της διάσωσης μου, που είδαν αυτή την συγκλονιστική σκηνή!!! Παναγιά μου σε ευχαριστώ!!! Σε ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου!!!

Σαν σήμερα Παναγιά μου, μετέφερες στην ματωμένη αγκαλιά σου τις ψυχές των ηρώων συναδέλφων μου, του Αντγου Δημοσθένους Γούλα, του Αντγου Θωμά Τζανιδάκη,του Αντγου Θωμά Αδάμου και του Αντγου Κωνσταντίνου Χατζή. Φύλαγε τους Παναγιά μου πάντα υπό την σκέπην σου και στήριζε ως Μάνα τις αξιοθαύμαστες οικογένειές τους στον τόσο δύσκολο και επίπονο αγώνα τους.

Χριστός Ανέστη, Χρόνια πολλά εύχομαι κ πάλι από καρδιάς ο Χριστός μας, να διασκορπίσει κάθε αρνητική δύναμη από την Ελλάδα μας και από την Ορθοδοξία μας!!! Η Υπέρμαχος Στρατηγός μας, Κυρία Θεοτόκος Ακρωτηριανή Σερφιώτισα Θεραπεύτρια να εκπληρώσει όλες τις αιτήσεις μας δια την Σωτηρία της ψυχής μας και της Πατρίδας μας!!! ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!».