Νεκρός σε τροχαίο 22χρονος αθλητής

Θρήνος στο ελληνικό χάντμπολ για τον χαμό του νεαρού αθλητή.

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ο Τάσος Μαυρόπουλος, ο οποίος αγωνιζόταν στον Αερωπό Έδεσσας!

Ο 22χρονος λίγο πριν από τις 6:00 το πρωί έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, το οποίο οδηγούσε και προσέκρουσε πάνω σε τοίχους στο 3ο χλμ. Έδεσσας - Θεσσαλονίκης κοντά στο Νοσοκομείο.

Οι άνδρες της Πυροσβεστικής τον απεγκλώβισαν, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Πηγή: filathlos.gr