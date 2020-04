Πολιτική

Κορονοϊός: παράταση στα μέτρα έως τις 4 Μαΐου

Για ακόμα μλία εβδομάδα παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα, ενάντια στην εξάπλωση του κορονοϊού. Τι είπε ο Στέλιος Πέτσας για τα σχολεία και τα sms στο 1330.

Την παράταση των μέτρων που ισχύουν σήμερα για την προστασία κατά του κορονοϊού μέχρι τις 4 Μαΐου, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Όπως είπε, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθυνθεί στους Έλληνες για να παρουσιάσει το σχέδιο της κυβέρνησης για την σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα.

"Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθυνθεί στους Έλληνες, για να παρουσιάσει το συγκροτημένο σχέδιο της Κυβέρνησης. Το πλαίσιο, δηλαδή, στο οποίο θα κινηθούμε κατά το επόμενο διάστημα. Όπως έχουμε πει, η μετάβαση στη νέα κανονικότητα θα είναι αργή θα εξελιχθεί σε διαδοχικές φάσεις, διαδοχικά μέσα στον Μάιο και τον Ιούνιο. Σε κάθε φάση θα αξιολογούνται οι επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού και θα προχωρούμε εβδομάδα με εβδομάδα" είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πέτσας.

Πρόσθεσε δε ότι σκοπός των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας δεν είναι να μένουμε για πάντα μέσα σε μια «γυάλα», κλεισμένοι μόνιμα στα σπίτια μας. Σκοπός είναι, να πάρουμε τις ζωές μας πίσω. Να κερδίσουμε τον τρόπο ζωής που μας στέρησε προσωρινά ο πόλεμος απέναντι σε έναν ύπουλο και αόρατο εχθρό: Την πανδημία του κορονοϊού. Επιστρέφοντας σταδιακά στην κανονικότητα θα διατηρήσουμε όλες τις απαραίτητες συνήθειες που θα μας συντροφεύουν από δω και πέρα: Συνεχίζουμε να πλένουμε τακτικά και σχολαστικά τα χέρια μας. Αποφεύγουμε να αγγίζουμε το πρόσωπό μας. Αποφεύγουμε τις χειραψίες. Αποφεύγουμε τις κοντινές επαφές και τηρούμε αποστάσεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η χώρα μας βιώνει μια πρωτοφανή κρίση λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και σε όλη τη διάρκεια αυτής «επιδεικνύουμε υψηλό αίσθημα ατομικής υπευθυνότητας και συλλογικής ωριμότητας». Τόνισε ότι «μένοντας στον ίδιο δρόμο σύντομα θα ξεκινήσουμε τη σταδιακή μετάβαση σε μια νέα εποχή, σε μια νέα κανονικότητα όπου πολλές συνήθειες και συμπεριφορές των ανθρώπων θα έχουν αλλάξει».

Είπε χαρακτηριστικά ότι σήμερα μπορούμε να μιλάμε για αυτή τη νέα κανονικότητα «επειδή τα αυστηρά, πρωτόγνωρα μέτρα που πήραμε νωρίς, δούλεψαν. Και δούλεψαν γιατί τα ακολουθήσαμε. Όλοι μαζί σε μια ξεχωριστή στιγμή ατομικής υπευθυνότητας και συλλογικής ωριμότητας». Είναι σαφές ότι «η επιτυχία των μέτρων που ελήφθησαν απεικονίζεται στα διαγράμματα των κρουσμάτων και -δυστυχώς- των θυμάτων σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντίστοιχου πληθυσμού», πρόσθεσε και έδειξε γραφήματα που απεικονίζουν αυτή την πορεία.

«Αυτή η εικόνα δεν είναι για να μπει στο αρχείο ούτε για να αλληλοσυγχαιρόμαστε», επεσήμανε. «Είναι για να μας θυμίζει από την αρχή γιατί πήραμε αυτά τα μέτρα. Για να μη νοσήσουν πολλοί ταυτόχρονα. Για να μην καταρρεύσει το σύστημα υγείας από την ταυτόχρονη εισαγωγή ασθενών. Για να μη φέρουμε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές μας στην κατάσταση που είδαμε ακόμη και στις πιο αναπτυγμένες χώρες, δηλαδή με απόγνωση να πρέπει να διαλέξουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει».

Σε ερώτηση για το εάν θα καταργηθούν οι περιορισμοί στις μετακινήσεις μόλις ανοίξουν τα εμπορικά καταστήματα, ο κ. Πέτσας απάντησε: Αυτή είναι η πρόθεση, να αρθεί η υποχρέωση αποστολής του μηνύματος ή του εγγράφου. Σχετικά με τα σχολεία, δημοτικά και νηπιαγωγεία είπε: Ακούμε τις οδηγίες των ειδικών. Κατεύθυνση είναι ότι όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης θα ανοίξουν! Περιμένουμε να δούμε την ιεράρχηση και την σειρά.

Αναφορικά με το Σύστημα Υγείας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας επεσήμανε: «Οι προσπάθειες που ξεκινήσαμε για την ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας, με ανθρώπινο δυναμικό, νέες Μ.Ε.Θ. και πρόσθετο υγειονομικό υλικό συνεχίζονται. Οι ΜΕΘ έχουν αυξηθεί σημαντικά, προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού υγειονομικού προσωπικού έχουν πραγματοποιηθεί, νέος εξοπλισμός παραλαμβάνεται συνεχώς, ενώ και η εγχώρια παραγωγή μασκών ξεκινάει από αύριο. Έχουμε βάλει στόχο - όπως τόνισε ο πρωθυπουργός - να αποκτήσουμε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο θα είναι σημείο αναφοράς, όχι μόνον για τη χώρα, αλλά και πανευρωπαϊκά. Το αξίζουν οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές μας, και, πάνω απ' όλα οι Έλληνες, οι οποίοι δικαιούμαστε να έχουμε δωρεάν πρόσβαση σε ένα ποιοτικό Σύστημα Υγείας».

Όσον αφορά το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για την Παιδεία, ο κ. Πέτσας ανέφερε:

«Ενώ η Κυβέρνηση εστιάζει στην ανάσχεση της διασποράς του κορονοϊού και την ανακούφιση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που πλήττονται, την ίδια στιγμή συνεχίζει το μεταρρυθμιστικό της έργο. Χθες τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, που περιλαμβάνει ρυθμίσεις σε 3 βασικούς άξονες:

την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών στο σχολείο, στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο και βελτιωτικές ρυθμίσεις στην ανώτατη εκπαίδευση.

Σε ό,τι αφορά τα σχολεία οι προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπουν:

Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Αγγλικά στο νηπιαγωγείο.

Ενίσχυση της διδασκαλίας της Πληροφορικής, των Ξένων Γλωσσών, των Κλασικών Γραμμάτων και της Φυσικής Αγωγής.

Ρυθμίσεις για την αξιολόγηση στις σχολικές μονάδες.

Επανασύσταση του θεσμού της Τράπεζας Θεμάτων με σταδιακή εφαρμογή.

Ρυθμίσεις που αφορούν στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Παράλληλα:

Ενισχύεται και διευρύνεται ο θεσμός των Πρότυπων Σχολείων και Πειραματικών Σχολείων.



Θεσπίζονται κίνητρα και ρυθμίσεις για την πλήρωση των κενών στα σχολεία και στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό.



Εισάγονται ρυθμίσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού και θεσμοθετείται ο «Εκπαιδευτικός Εμπιστοσύνης».

Σε ό,τι αφορά την Ανώτατη Εκπαίδευση:

Πρώτον ενισχύεται η εξωστρέφεια των Πανεπιστημίων καθώς προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων από κάθε Α.Ε.Ι. χωρίς υποχρεωτική συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση Υπουργού. Θεσμοθετούνται τα κοινά (joint) και διπλά (dual) προγράμματα σπουδών μεταξύ ελληνικών και ξένων Α.Ε.Ι., αλλά και θερινά προγράμματα στα Α.Ε.Ι. Παράλληλα παρέχονται διευκολύνσεις για την προσέλκυση και τη διαμονή αλλοδαπών φοιτητών.

Δεύτερον, αλλάζει ο τρόπος ανάδειξης Πρυτανικών Αρχών, καθώς θεσμοθετείται το ενιαίο ψηφοδέλτιο Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων, προβλέπεται ηλεκτρονική ψηφοφορία και καθιερώνεται η 4ετής θητεία.

Τρίτον, σε ό,τι αφορά τις μετεγγραφές φοιτητών, καθιερώνεται για πρώτη φορά πρόσθετο ακαδημαϊκό κριτήριο, εξορθολογίζονται τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και εισάγεται η καινοτομία του β' κύκλου μετεγγραφών που θα προβλέπει την περιορισμένη δυνατότητα μετακίνησης σε άλλο τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου».

Αναφορικά με τα μέτρα για την οικονομία, πρόσθεσε: Υπενθυμίζεται ότι βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis, η πλατφόρμα στην οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την πληρωμή των τόκων των ενήμερων δανείων τους για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου θα ανέλθει σε 1,2 δις ευρώ, με αρχικό ποσό ύψους 750 εκ. ευρώ και καλύπτεται από πόρους του ΕΣΠΑ. Διευκρινίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση -έμπρακτη έκφραση του ενδιαφέροντος της Κυβέρνησης για τον κόσμο της εργασίας- είναι η διατήρηση από τις επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του χρόνου, τουλάχιστον του αριθμού εργαζομένων που είχαν στις 19 Μαρτίου.

Σημειώνεται, ακόμη ότι οι επιχειρήσεις, που είχαν δηλώσει κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που δεν ανταποκρίνονταν στην κυριότερη δραστηριότητά τους, μπορούν μέχρι αύριο να προβούν σε αναδρομική τροποποίηση με την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος Κωδικός ήταν δηλωμένος ως δευτερεύων.

Γνωρίζετε ήδη ότι το Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης για τους δικαιούχους έξι επιστημονικών κλάδων καταργήθηκε με απόφαση του Πρωθυπουργού. Οι επιστήμονες τους οποίους αφορούσε το Πρόγραμμα θα λάβουν κανονικά την ενίσχυση των 600 ευρώ για τον μήνα Απρίλιο, χωρίς προϋποθέσεις». Ο κ. Πέτσας σχολίασε όμως και ότι «όταν λαμβάνονται τόσο πολλά μέτρα σε τόσο μεγάλη πίεση χρόνου μπορεί να γίνονται και αστοχίες. Σημασία έχει οι αστοχίες να εντοπίζονται, να αναγνωρίζονται και να διορθώνονται. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έκανε. Ταυτόχρονα, έδωσε εντολή να ξεκινήσει αξιολόγηση των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσω ενδελεχούς ελέγχου της ποιότητας των προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Πράγμα που δεν συνέβη, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια».

«Είμαστε πολύ κοντά» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας σε ερώτηση σχετικά με το εάν υπάρχει πρόοδος στο θέμα της προστασίας της α' κατοικίας. «Σε λίγες ημέρες θα υπάρξουν ανακοινώσεις», επεσήμανε ο ίδιος.