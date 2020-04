Αθλητικά

UEFA: Πώς θα προκριθούν οι ομάδες σε Champions και Europa League

Η Ολλανδία έπαιξε τον πιο σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της απόφασης για τη συμμετοχή των ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν.

Μέσω της βαθμολογίας ως το σημείο της διακοπής, θα διατεθούν από την UEFA τα εισιτήρια για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης χρονιάς (2020-21), στα πρωταθλήματα τα οποία δεν θα ολοκληρωθούν λόγω της πανδημίας.

Αυτό αποφάσισε σήμερα (23/4) η εκτελεστική επιτροπή της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, η οποία διατηρεί -υπό μορφή σύστασης- την άποψη ότι θα πρέπει να γίνει ό,τι είναι εφικτό, προκειμένου οι εγχώριες διοργανώσεις να ολοκληρωθούν κατά το δυνατόν κανονικά.

Αντιμέτωπη με την απόφαση της ολλανδικής κυβέρνησης, να μην επιτρέψει τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων ως το τέλος Αυγούστου, η UEFA υποχρεώθηκε να αποδεχθεί ότι σε κάποιες χώρες δεν θα καταστεί δυνατή η συνέχιση της σεζόν και να διευκρινίσει τι θα ισχύσει για τη διανομή των θέσεων στο Champions League και το Europa League. Σε περίπτωση κατά την οποία, στο σημείο της διακοπής υπήρχαν ομάδες με λιγότερα παιχνίδια, θα ισχύσει το κριτήριο των βαθμών ανά αγώνα.

Σημειώνεται ότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρχαν πληροφορίες, ότι η UEFA ενδέχεται να χρησιμοποιήσει το ευρωπαϊκό ranking των ομάδων για να διανείμει τα εισιτήρια του Champions League και του Europa League, σε χώρες όπου τα πρωταθλήματα δεν θα ολοκληρωθούν.