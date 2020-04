Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: θρήνος για γυναίκα που πέθανε στο ΑΧΕΠΑ

Αυξάνονται οι νεκροί στη χώρα μας από την φονική επιδημία.

Ακόμη ένας θάνατος καταγράφηκε σήμερα από κορονοϊό, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών στους 128.

Στις 6:30 σήμερα το πρωί μία γυναίκα 57 ετών που νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΑΧΕΠΑ κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα φέρεται να είχε σοβαρό υποκείμενο νόσημα, σχετικό με την καρδιά της.

Αργά το βράδυ έγινε γνωστό ότι κατέληξαν ακόμη δύο ασθείς με κορονοϊό. Πρόκειται για έναν άνδρα, 74 ετών, με υποκείμενα νοσήματα, που κατέληξε στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Ακόμη, πέθανε ένας απο τους ασθενείς της Κλινικής "Ταξιάρχαι", στο Περιστέρι, ένας 87χρονος που είχε μεταφερθεί στο ΝΙΜΤΣ. Συνολικά, έχουν καταλήξει τρεις ασθενείς της εν λόγω κλινικής που έχει μπει στο στόχαστρο του ΕΟΔΥ, αλλά και των εισαγγελικών Αρχών.

Ευχάριστη εξέλιξη ειναι η διαρκής μείωση του αριθμού των διασωληνωμένων ασθενών. Μέχρι σήμερα, 57 ασθενείς έχουν αποσωληνωθεί και βγει από τις ΜΕΘ.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι πλέον 2.463 στην Ελλάδα. Το 56% των κρουσμάτων αφορούν άνδρες, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, Σωτήρη Τσιόδρα.