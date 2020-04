Life

“Ενώπιος Ενωπίω”: η Μαρία Κίτσου αποκαλύπτεται στον Νίκο Χατζηνικολάου

Μια ξεχωριστή συνέντευξη με την πρωταγωνίστρια της σειράς “Άγριες Μέλισσες”, για όσα δεν ξέρουμε για την ζωή και την πορεία της.

Την Δευτέρα 27 Απριλίου, στις 23:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τη Μαρία Κίτσου.

Η ζωή και η διαδρομή της, από το θέατρο μέχρι τις «Άγριες Μέλισσες». Τα γυρίσματα στο Διαφάνι, τα παρασκήνια και όλα όσα δεν γνωρίζαμε για την ταλαντούχα ηθοποιό που κέρδισε το τηλεοπτικό κοινό.

