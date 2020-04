Κοινωνία

Ο κορονοϊός έβαλε “φρένο” στην έκδοση διαζυγίων

Προβλήματα από το μερικό «λουκέτο» στα δικαστήρια. «Παγώνουν» και οι υποθέσεις επιμέλειας τέκνων.

Σε αναμονή βρίσκονται, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και του (μερικού) «λουκέτου» στα δικαστήρια, τα διαζύγια ζευγαριών που επιθυμούν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Οι δικηγόροι δέχονται αρκετά τηλεφωνήματα από άνδρες και γυναίκες που επιθυμούν να μάθουν πώς μπορεί να λυθεί το συντομότερο δυνατό ο γάμος τους, με την επιστροφή στην κανονικότητα.

«Μας τηλεφωνούν πελάτες και μας ρωτούν πώς μπορούν να κινηθούν οι διαδικασίες. Όταν ένας άνθρωπος θέλει να κλείσει τις εκκρεμότητες ή τα ζητήματα που τον απασχολούν μας ρωτά εάν υπάρχει κανένα "παραθυράκι" στο νόμο για να κάνει τη δουλειά του. Ωστόσο, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα καθώς όλα εξακολουθούν και είναι "παγωμένα". Περιμένουμε κι εμείς τις εξελίξεις και τη σταδιακή επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς», ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η δικηγόρος Σοφία Νανούση.

Όπως είπε, όλο αυτό το διάστημα με τα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας έχουν ματαιωθεί υποθέσεις για επιμέλεια τέκνων καθώς και η έκδοση αιτήσεων διαζυγίων ανεξαρτήτου αιτίας.«Φυσικά και υπάρχουν άνθρωποι που είναι σε αναμονή. Υπάρχουν και υποθέσεις που αναβλήθηκαν. Πελάτισσα είχε δικαστήριο την 1η Απριλίου για την επιμέλεια των τέκνων. Τώρα, περιμένει να ανοίξουν τα δικαστήρια για να κάνει αγωγή επιμέλειας και σε δεύτερο χρόνο το διαζύγιο», προσθέτει η κ. Νανούση.

Οι δικηγόροι αναμένουν τις εξελίξεις και τις αποφάσεις της κυβέρνησης ώστε μόλις ανοίξουν τα ειρηνοδικεία και τα πρωτοδικεία να κινηθούν οι διαδικασίες για την έκδοση διαζυγίων που ζητούν οι πελάτες τους.

Αυξημένο ενδιαφέρον να δηλώσουν στο ληξιαρχείο τη λύση του γάμου τους

Μεγάλη φαίνεται πως είναι η επιθυμία των πολιτών να δηλώσουν στο ληξιαρχείο του δήμου Θεσσαλονίκης το διαζύγιό τους και να τελειώνουν με τις εκκρεμείς υποχρεώσεις, παρά την απαγόρευση μετακινήσεων και τα περιοριστικά μέτρα πρόληψης για την πανδημία του κορονοϊού.

«Φαίνεται πως βιάζονται να έχουν στα χέρια τους το τελικό χαρτί λύσης γάμου παρά τα απαγορευτικά μέτρα του κορονοϊού. Βλέπουμε μεγάλη προσέλευση στο ληξιαρχείο, ενώ δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα εάν καθυστερήσουν και πάρουν τη λύση του γάμου τους έναν ή δύο μήνες αργότερα», δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιώργος Αβαρλής.

Μέσα στην καραντίνα και συγκεκριμένα το διάστημα από 1η Μαρτίου έως και σήμερα, 43 δημότες έσπευσαν στο δημαρχιακό μέγαρο προκειμένου να δηλώσουν στις αρμόδιες αρχές το τελικό στάδιο της λύσης του γάμου τους και να πάρουν στα χέρια τους το χαρτί. Ποσοστό συγκριτικά μεγάλο, σύμφωνα με τους αρμόδιους του ληξιαρχείου, καθώς την ίδια χρονική περίοδο του 2019 -και χωρίς συνθήκες πανδημίας- οι ενδιαφερόμενοι ανέρχονταν σε 70.