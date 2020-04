Οικονομία

ΥΠΟΙΚ: Παράταση πληρωμής φόρων

Ποιές συγκεκριμένες επιχειρήσεις που σχετίζονται με το εμπόριο αλκοόλ αφορά και μέχρι πότε επιμηκύνονται οι σχετικές διορίες.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών:

«Mε σχετική τροπολογία - προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις” (Α΄75)», που ψηφίστηκε σήμερα από τη Βουλή των Ελλήνων, και ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου 4 αυτής, «Παράταση προθεσμιών είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, φόρου προστιθέμενης αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων», παρατείνεται η προθεσμία είσπραξης από τις τελωνειακές αρχές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) και των λοιπών επιβαρύνσεων, που αναλογούν στα έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα.

Με την ανωτέρω ρύθμιση ελήφθη μέριμνα για τη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής και εμπορίας αλκοολούχων ποτών, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στην αγορά, λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου, παρατείνεται η είσπραξη από τις τελωνειακές αρχές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) και των λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα (όπως ουίσκι , μπύρα κρασί κ.λπ.), μέχρι και τις κατωτέρω καταληκτικές ημερομηνίες:

25 Ιουνίου 2020, για προϊόντα, τα οποία εξήλθαν από καθεστώς αναστολής τον μήνα Μάρτιο του 2020. 25 Ιουλίου 2020, για προϊόντα, τα οποία εξήλθαν από καθεστώς αναστολής τον μήνα Απρίλιο 2020»..