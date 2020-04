Κοινωνία

“Κασταλία”: ούτε νεκρός ούτε κρούσμα κορονοϊού στην κλινική

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η επίσημη ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ και η ανακοίνωση της κλινικής για τα αυστηρά μέτρα ελέγχου από την αρχή της κρίσης του κορονοϊού.

Όλα τα δείγματα που ελήφθησαν από το προσωπικό και τους ασθενείς στην «Κασταλία» είναι αρνητικά για κορονοϊό, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η κλινική.



Παράλληλα, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «η κλινική «Κασταλία» έθεσε αυτοβούλως σε εφαρμογή ειδικό πρωτόκολλο προστασίας των ασθενών και του προσωπικού της με εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ελέγχου από τις 27 Φεβρουαρίου όταν έγινε γνωστό το πρώτο κρούσμα στην χώρα μας. Το επισκεπτήριο για τους συγγενείς των ασθενών έχει διακοπεί από τις 8 Μαρτίου».



Επίσης, αναφέρεται ότι «την Τετάρτη 22 Απριλίου μάθαμε τόσο εμείς όσο και οι οικείοι του από τα ΜΜΕ για τον υποτιθέμενο «θάνατο» ασθενούς μας που είχε διακομισθεί με παθολογικό πρόβλημα σε κρατικό νοσοκομείο. Το ίδιο βράδυ ο ΕΟΔΥ μας ενημέρωσε πως ο ασθενής ζει!»



«Για το μέλλον μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιφρουρήσουμε την υγεία όλων των ασθενών μας και την δική μας όπως κάνουμε στα 70 χρόνια της δραστηριότητάς μας στον χώρο της Υγείας. Σας ευχαριστούμε και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή», καταλήγει η ανακοίνωση.