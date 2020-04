Κόσμος

Κιμ Γιονγκ Ουν: Συνεχίζεται το θρίλερ με την κατάσταση της υγείας του

Νέα δεδομένα προκύπτουν από δορυφορικές φωτογραφίες. Που εντοπίστηκε το τρένο που πιθανόν ανήκει στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Τι αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ.

Μυστήριο καλύπτει το θέμα της υγείας του Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος φέρεται να υπεβλήθη πρόσφατα σε εγχείρηση καρδιάς.

Σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες τις οποίες ανέλυσε μια ομάδα παρακολούθησης της Πιονγκγιάνγκ, η οποία εδρεύει στην Ουάσινγκτον, ένα ειδικό τρένο που πιθανότατα ανήκει στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν βρισκόταν αυτήν την εβδομάδα σε μια παραθαλάσσια πόλη.

Εν μέσω αντικρουόμενων πληροφοριών για το πού βρίσκεται ο Κιμ και αν ασθενεί βαρέως ή όχι, η ομάδα αυτή, η 38 North, ανέφερε ότι το τρένο θεάθηκε στον σταθμό του θερέτρου Ουονσόν, στο διάστημα 21-23 Απριλίου.

Νωρίτερα, το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο τρεις πηγές με γνώση του θέματος μετέδωσε ότι η Κίνα έχει στείλει μια ομάδα γιατρών στη Βόρεια Κορέα. Σύμφωνα με δύο από τις πηγές αυτές, μια αντιπροσωπεία με επικεφαλής ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του Τμήματος Διεθνούς Διασύνδεσης του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας αναχώρησε από το Πεκίνο για τη Βόρεια Κορέα την Πέμπτη. Οι πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν, επειδή το θέμα αυτό είναι «ευαίσθητο».

Ένας ενημερωτικός ιστότοπος της Νότιας Κορέας ανέφερε στις αρχές της εβδομάδας ότι ο Κιμ υποβλήθηκε σε καρδιαγγειακή επέμβαση στις 12 Απριλίου και αναρρώνει. Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι, καθώς και ένας Κινέζος εκπρόσωπος του Τμήματος Διασύνδεσης αμφισβήτησαν τις αναφορές ότι ο Κιμ ήταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Η Σεούλ εξήγησε μάλιστα ότι δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις «ασυνήθιστης δραστηριότητας» στη Βόρεια Κορέα. Την Πέμπτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «λανθασμένη» την πληροφορία για τη σοβαρότητα της κατάστασης του Κιμ, όμως απέφυγε να διευκρινίσει αν ήρθε σε επαφή με Βορειοκορεάτες αξιωματούχους.

Την Παρασκευή, μια πηγή από τη Νότια Κορέα είπε στο Reuters ότι με βάση τις πληροφορίες της Σεούλ ο Κιμ είναι ζωντανός και πιθανότατα θα κάνει σύντομα μια εμφάνιση. Άλλος αξιωματούχος, που σχετίζεται με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, σχολίασε ότι είναι γνωστό πως ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει προβλήματα υγείας όμως δεν υπάρχει κανένας λόγο να συμπεράνει κανείς ότι είναι σοβαρά άρρωστος ή και ανίκανος να εμφανιστεί δημοσίως.

Ωστόσο, ένα ιαπωνικό περιοδικό υποστήριξε ότι ο Κιμ έχει περιπέσει σε μη αντιστρεπτό κώμα μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε. Το Shukan Gendai επικαλέστηκε ως πηγή του έναν Κινέζο γιατρό που στάλθηκε στη Βόρεια Κορέα και ο οποίος φέρεται να είπε ότι ο Κιμ κατέρρευσε στις αρχές του μήνα, σε μια επίσκεψή του στην επαρχία και ένας γιατρός που τον συνόδευε του έκανε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και τον μετέφερε σε νοσοκομείο.

Ο Κιμ, που πιστεύεται ότι είναι 36 ετών, έχει «εξαφανιστεί» από τις ειδήσεις των κρατικών μέσων ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας και στο παρελθόν. Το 2014 δεν υπήρχε καμία πληροφορία για αυτόν επί έναν μήνα και αργότερα η τηλεόραση τον έδειξε να περπατάει κρατώντας μπαστούνι. Οι εικασίες για την υγεία του πυροδοτούνται από το γεγονός ότι είναι μανιώδης καπνιστής, έχει παχύνει αφότου ανέλαβε την εξουσία και έχει οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών προβλημάτων.