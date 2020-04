Κοινωνία

Βλάσης: Αίσιο τέλος για τους Έλληνες ναυτικούς στο Τζιμπουτί (εικόνες)

Στην Ελλάδα επιστρέφουν μετά από μήνες ομηρίας οι τρεις εναπομείναντες Έλληνες ναυτικοί. Η ανάρτηση του υφυπουργού Εξωτερικών στο Twitter.

Στην Ελλάδα επιστρέφουν μετά από μήνες ομηρίας στο Τζιμπουτί της Αφρικής οι τρεις εναπομείναντες Έλληνες ναυτικοί, μετά τις συντονισμένες προσπάθειες των υπουργείων Εξωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υφυπουργού Εξωτερικών Κώστα Βλάση στο twitter.

«Μετά από συντονισμένες προσπάθειες των υπουργείων Εξωτερικών και Ναυτιλίας έλαβε τέλος ο εγκλωβισμός και η πολύμηνη ταλαιπωρία των Ελλήνων ναυτικών στο Τζιμπουτί», σημειώνει ο κ. Βλάσης και συμπληρώνει: «Χθες οι 3 εναπομείναντες ναυτικοί, που βρίσκονταν εκεί, αφέθηκαν ελεύθεροι και επιστρέφουν στην πατρίδα».