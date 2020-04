Κοινωνία

Πέταξαν τρικάκια έξω από το γραφείο της Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής

Σε προσαγωγές ατόμων προχώρησε η Αστυνομία. Τι ανέφεραν μαρτυρίες για το συμβάν.

Τρικάκια με συνθήματα για τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές και την ικανοποίηση των αιτημάτων των κρατουμένων για την προστασία τους από τον κορονοϊό, πέταξαν άγνωστοι στις 20.40 το βράδυ χθες Κυριακή στον δρόμο έξω από το γραφείο της Γενικής Γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής Σοφίας Νικολάου, στην Αθήνα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα τρικάκια πέταξαν τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσικλέτες.

Λίγο αργότερα, η αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή τριών ατόμων από την ευρύτερη περιοχή, τα οποία οδηγήθηκαν στην ΓΑΔΑ και εξακρίβωση στοιχείων και εξετάζεται αν έχουν σχέση με το συμβάν.