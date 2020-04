Παράξενα

Νικητής του Roland Garros έγινε υπάλληλος σε σούπερ μάρκετ

Από τη στέψη του ως πρωταθλητή... στην εργασία με απολαβές 450 ευρώ μηνιαίως!

Πριν από περίπου ένα χρόνο ο Κέβιν Κράβιτς στεφόταν πρωταθλητής στο διπλό του Roland Garros με συμπαίκτη του τον Αντρεας Μις.

Τα πράγματα, όμως, μέσα στο διάστημα αυτό, ιδιαίτερα μετά το «χτύπημα» του Covid-19, έγιναν πολύ δύσκολα και ο 28χρονος Γερμανός τενίστας αναγκάστηκε να κάνει κι άλλες εργασίες προκειμένου να βγάλει τα προς το ζην.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο γερμανικό περιοδικό «Spiegel» ο Κράβιτς αποκάλυψε ότι εδώ και μερικές εβδομάδες εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος με τις απολαβές του να φτάνουν τα 450 ευρώ το μήνα.

«Με ένα συνάδελφο τακτοποιούμε τα ράφια σε κάποιο κατάστημα, τσεκάρω εάν είναι γεμάτα τα ψυγεία με τυριά και τα λουκάνικα, ενώ τακτοποιώ και τ΄ άδεια κουτιά. Την περασμένη εβδομάδα ήμουν στην είσοδο και έκανα τον φύλακα, καθάριζα, επίσης, τις τουαλέτες», παραδέχθηκε ο Κράβιτς, ο οποίος δεν έκρυψε πως εδώ κι αρκετό καιρό βρισκόταν σε αναζήτηση εργασίας και η καραντίνα του έδωσε την ευκαιρία να το κάνει.

«Το σχεδίαζα εδώ και καιρό να προσπαθήσω να βρω μία φυσιολογική δουλειά», είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, το νο13 στο ταμπλό τόνισε ότι συνεχίζει να γυμνάζεται, έχοντας την απαιτούμενη άδεια λόγω του ότι είναι αθλητής.