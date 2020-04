Κοινωνία

Κλινική “Ταξιάρχαι”: ξεκίνησαν οι καταθέσεις στον εισαγγελέα

Εξετάζεται το ενδεχόμενο κακουργηματικών ποινικών ευθυνών για μη τήρηση των μέτρων για τον κορονοϊό...

Τον πρώτο μάρτυρα για την αναζήτηση ποινικών ευθυνών στην υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής στο Περιστέρι, πέντε ασθενείς της οποίας έχουν χάσει την ζωή τους προσβεβλημένοι από κορονοϊό, εξετάζει σήμερα ο Εισαγγελέας Νίκος Αντωναράκος που διενεργεί κατεπείγουσα έρευνα.

Τον κύκλο των μαρτύρων, που θα εξετάσει ο εισαγγελικός λειτουργός, ανοίγει στέλεχος του ΕΟΔΥ, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες κλήθηκε από τον κ. Αντωναράκο σε κατάθεση για σήμερα.

Θα ακολουθήσουν και άλλες καταθέσεις, ώστε ο Εισαγγελικός λειτουργός να σχηματίσει πλήρη εικόνα για την κατάσταση που διαμορφώθηκε στην κλινική ως προς την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και να καταλογίσει ενδεχόμενες, κακουργηματικού βαθμού ευθύνες για την διασπορά του ιού σε ασθενείς και προσωπικό.

Στην δικογραφία, που σχηματίζει ο κ. Αντωναράκος, περιλαμβάνονται ήδη στοιχεία ιατρικών φακέλων ασθενών κ.α. που συνέλεξε με εισαγγελική εντολή η Κρατική Ασφάλεια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τις επόμενες ώρες πρόκειται να αναζητηθούν και άλλα στοιχεία από τα αρχεία της Κλινικής.

Σύμφωνα πάντως με τους νομικούς παραστάτες της Κλινικής, στο νοσοκομείο τηρήθηκαν στο έπακρο τα μέτρα πρόληψης.