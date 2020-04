Οικονομία

Βορίδης: θέμα ημερών η λύση για τους εργάτες γης

Τι είπε για τυχόν νέα μέτρα σε σχέση με τις λαϊκές αγορές και τα οικονομικά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Για τους εποχικούς εργαζόμενους από την Αλβανία, που απασχολούνται σε εγχώριες αγροτικές εργασίες, μίλησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης.

Όπως ανέφερε ο κ. Βορίδης, το πρώτο μέλημα της κυβέρνησης είναι να μην υπάρχει παραγωγική διαταραχή, το ζήτημα που θα λυθεί άμεσα, όπως επεσήμανε ο υπουργός, είναι ότι λόγω του κλεισίματος των συνόρων με την Αλβανία, να μπορέσουν οι εποχικοί εργαζόμενοι με υγειονομικές διασφαλίσεις να έρθουν στη χώρα μας, ώστε να έχουμε τον αριθμό εργαζομένων που χρειαζόμαστε, ειδικά σε ορισμένες καλλιέργειες που ξεκινάνε από αρχές με μέσα Μαίου, όπως π.χ. τα κεράσια, οι οποίες είναι κυρίως βορειοελλαδίτικες παραγωγές, όπως είπε ο κ. Βορίδης.

Για το αν θα ληφθούν νέα μέτρα σε σχέση με τις λαϊκές αγορές, ο κ. Βορίδης είπε στο ΘΕΜΑ 104,6 ότι μελετάται ο τρόπος με τον οποίο θα ενισχυθούν οικονομικά οι παραγωγοί οι οποίοι έχουν υποστεί εισοδηματική μείωση την περίοδο των περιορισμών. Για τα οικονομικά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Βορίδης, έκανε λόγο για οικονομική ενίσχυση περίπου 27 εκ. για την αλιεία και υπολοιπόμενα 15 εκ. για την αγροτική ανάπτυξη, ποσά που δεν χρειάζονται έγκριση, όπως ανέφερε.

Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός έχει δεσμεύσει από τον προϋπολογισμό 150 εκ για την αγροτική ανάπτυξη και τον πρωτογενή τομέα, ποσό που έχει ήδη εγκριθεί από την ευρωπαϊκή επιτροπή. Αναφέρθηκε ακόμα στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και στο πρόγραμμα αλιείας, όπου εκεί υπάρχουν ποσά γύρω στα 200εκ, ευρωπαϊκά χρήματα κι όχι κρατικός προϋπολογισμός, που θα δοθούν στις ενισχύσεις για την πρωτογενή παραγωγή.

Σε ότι αφορά στο δανειακό κομμάτι, ο υπουργός είπε ότι υπάρχουν δύο εργαλεία, ένα κομμάτι που αφορά το ευρωπαϊκό ταμείο ανάπτυξης και ένα άλλο που αφορά την ευρωπαϊκή τράπεζα, η οποία σε συνεργασία με την Εθνική τράπεζα και την τράπεζα Πειραιώς, φτιάχνουν ένα κομμάτι χαμηλότοκων δανείων, ποσά ύψους 500 και 500 εκ αντίστοιχα σε κάθε μηχανισμό και αφορά το σύνολο των παραγωγών.