Κοινωνία

Θερμόμετρα και πρόβα για την λειτουργία των σχολείων (βίντεο)

Η δημοτική Αρχή της Νέας Σμύρνης έχει προμηθευθεί θερμόμετρα ακριβείας για την προστασία μαθητών, εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους.