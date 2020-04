Υγεία - Περιβάλλον

Αποκλειστικό ΑΝΤ1: Φοιτητές του ΕΚΠΑ φτιάχνουν τρισδιάστατες μάσκες προστασίας (βίντεο)

Πρωτοβουλία για την ενίσχυση του ΕΣΥ, αναλαμβάνουν φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη βοήθεια τρισδιάστατου εκτυπωτή.