Αθλητικά

Euroleague: η σεζόν πρέπει να ολοκληρωθεί

Ποια είναι η χρονική προθεσμία για την τελική λήψη των αποφάσεων. Τι είπε ο Μπερτομέου για τη νέα μορφή του τουρνουά.

Σαφή θέση υπέρ της ολοκλήρωσης της σεζόν πήρε ο Τζόρντι Μπερτομέου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο "Sports.ru". Ο εκτελεστικός διευθυντής της Euroleague δήλωσε «πεπεισμένος ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε την σεζόν».

Ως χρονική προθεσμία για λήψη απόφασης έχει οριστεί η 24η Μαΐου. Ο CEO της EuroLeague τόνισε ότι άπαντες έχουν αντιληφθεί τις οικονομικές επιπτώσεις από τα χαμένα έσοδα και βρίσκεται σε συνεχείς επαφές με τις ομάδες, ώστε να εξετάσουν όλα τα πιθανά σενάρια.

Αρχικά, ο Τζόρντι Μπερτομέου υπενθύμισε, «Από τις 12 Μαρτίου που αναστείλαμε το πρωτάθλημα, εξετάσαμε όλες τις πιθανές επιλογές για τη συνέχεια της σεζόν. Στη συνεδρίαση των μετόχων της Εuroleague που πραγματοποιήθηκε στις 23 Απριλίου, οι ομάδες συζήτησαν πιθανά προβλήματα: προβλήματα με την μετακίνηση, με τις μεταφορές, με κλειστά σύνορα... Ταυτόχρονα, όλοι ομόφωνα, χωρίς καμία εξαίρεση, ενέκριναν τη νέα μορφή του τουρνουά και τους όρους υπό τους οποίους θα πρέπει να συνεχιστεί».

Ο Μπερτομέου πρόσθεσε, «Αν οι κυβερνήσεις και οι Αρχές κάθε χώρας μας επιτρέψουν να οργανώσουμε παιχνίδια και αν κάνουμε ό,τι πρέπει για να υπάρξει ασφάλεια για τους παίκτες και τις ομάδες, τότε είμαι πεπεισμένος ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε τη σεζόν. Πρέπει να το κάνουμε αυτό, όχι γιατί έχουμε υποχρέωση προς τους συνεργάτες μας, αλλά και κυρίως γιατί έχουμε υποχρέωση προς τους φιλάθλους μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να τους δώσουμε αυτό που αγαπούν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, δηλαδή το μπάσκετ υψηλού επιπέδου».

Αναφορικά στη διαφωνία κάποιων ομάδων ως προς το ύψος των περικοπών, ο Μπερτομέου δεν θέλησε να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να υπάρχει συμφωνία για απώλεια ενός ποσοστού 30% από τα συμβόλαια των παικτών, αν η σεζόν δεν ολοκληρωθεί.

Ο Μπερτομέου είπε, «Ποτέ δεν αποκαλύπτουμε λεπτομέρειες σε συζητήσεις, μιλάμε μόνο για τις αποφάσεις. Είμαστε ενωμένοι και έτσι παίρνουμε τις αποφάσεις. Από την αρχή θέλαμε τους συλλόγους μαζί μας στο κομμάτι της συμφωνίας. Σε αντίθετη περίπτωση, θα είχαμε 300 διαφορετικές υποθέσεις παικτών. Πρέπει όλοι να είμαστε στην ίδια κατεύθυνση και να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Η συμφωνία ήταν αναγκαία και δημιούργησε μία καλή βάση για τους συλλόγους και τους παίκτες».

Και εξήγησε αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις με τους αθλητές, «Η πλειοψηφία των παικτών αποδέχεται τη συμφωνία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως στην Euroleague εμπλέκονται περίπου 300 παίκτες. Εγώ θέλω να τους ευχαριστήσω, επειδή κατανοούν τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε. Αντιλήφθηκαν ότι παίζουν κομβικό ρόλο και μας βοήθησαν να βρούμε έναν τρόπο να λύσουμε την κρίση.

Η γνώμη τους επηρεάζει σίγουρα τους φιλάθλους και είμαι σίγουρος ότι εκτίμησαν την πορεία και την έκβαση των διαπραγματεύσεων. Η μείωση των μισθών δεν λύνει τα προβλήματα, αλλά σίγουρα θα έχει θετικό αντίκτυπο στις ομάδες. Θα τις βοηθήσει να επιστρέψουν με μικρότερη ζημιά. Το πιο σημαντικό είναι ότι δείξαμε ενωμένοι».