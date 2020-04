Υγεία - Περιβάλλον

Καρδιακή ανεπάρκεια: Πως θα υποψιαστούμε τη νόσο και τι πρέπει να κάνουμε

Γράφει η Ευδοκία Πετροπούλου, Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών, Διευθύντρια Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής Μetropolitan General.

Παρά την πρόοδο της Ιατρικής και ειδικότερα της καρδιολογίας σε διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο, ο αριθμός των ασθενών που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια αυξάνεται κάθε χρόνο.

Στα επόμενα χρόνια, οι νοσηλείες για καρδιακή ανεπάρκεια θα αφορούν τα περισσότερα περιστατικά εισαγωγών σε νοσοκομεία.

Αυτό συμβαίνει διότι οι νέες θεραπείες των νοσημάτων επιτρέπουν στους ασθενείς να ζήσουν περισσότερο. Πχ ένας ασθενής με έμφραγμα μυοκαρδίου θεραπεύεται με «μπαλονάκι» και φάρμακα. Ένας ασθενής που πάσχει από καρκίνο ζεί πολύ περισσότερο χάρη στα νέα χημειοθεραπευτικά/ανοσοτροποποιητικά φάρμακα.

Όμως τα καρδιαγγειακά νοσήματα (αποφραγμένες αρτηρίες/ έμφραγμα, προβλήματα στις βαλβίδες, αρρυθμίες), τα διάφορα φάρμακα που δίνουμε για την θεραπεία του καρκίνου, οι λοιμώξεις(όπως η γρίπη), ακόμα και το γήρας μπορεί να αποδυναμώσουν την καρδιά και ο ασθενής να εμφανίσει συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας.

Τα συμπτώματα είναι «φούσκωμα-δύσπνοια» στην έντονη προσπάθεια, πρήξιμο στα πόδια ή ακόμα και απλή κόπωση που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε.

Σε πιο προχωρημένα στάδια νιώθουμε έντονη κόπωση ή/και φούσκωμα-δύσπνοια όταν επιχειρούμε να κάνουμε πολύ απλά πράγματα, όπως πχ. να βαδίσουμε σε ίσιο έδαφος λίγα μέτρα. Υγρό μαζεύεται στούς πνεύμονες, στην κοιλιά και στα πόδια. Τότε η κατάσταση γίνεται σοβαρή και απαιτείται νοσηλεία στο νοσοκομείο για να χορηγηθούν φάρμακα από τη φλέβα.

Είναι πολύ σημαντικό να διαγνωστεί η καρδιακή ανεπάρκεια έγκαιρα, ώστε ο ασθενής να λάβει την κατάλληλη θεραπεία και να ζήσει περισσότερο. Αν κάποιος νιώθει δύσπνοια, εύκολη κόπωση ή αδικαιολόγητη κόπωση, βλέπει να πρήζονται τα πόδια του θα πρέπει να απευθύνεται στον καρδιολόγο. Ο γιατρός θα συστήσει τις απαραίτητες εξετάσεις. Αν διαγνωσθεί καρδιακή ανεπάρκεια, ο καρδιολόγος θα προτείνει την κατάλληλη θεραπεία επεμβατική ή φαρμακευτική.

Είναι πολύ σημαντικό ο ασθενής να εκπαιδευτεί ώστε να μπορεί να ρυθμίζει διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν την νόσο του και την εξέλιξή της. Θα πρέπει να ζυγίζεται κάθε πρωί και να διατηρεί το βάρος του σταθερό. Να περπατά καθημερινά καθώς η άσκηση μακραίνει την ζωή και ενδυναμώνει την καρδιά. Ας μην ξεχνάμε ότι και η καρδιά είναι ένα μύς. Θα πρέπει να αποφεύγεται η κατανάλωση άλατος και τροφών που είναι παστές όπως π.χ. οι ελιές. Αποφυγή καπνίσματος και αλκοόλ και καθημερινή μέτρηση αρτηριακής πίεσης και σφύξεων.

Αν δείτε λοιπόν «πρήξιμο» στα πόδια ή νιώσετε δύσπνοια όταν περπατάτε, αν πάρετε ανεξήγητα βάρος γρήγορα (από μέρα σε μέρα), αν κουράζεστε πολύ εύκολα ή αν το βράδυ χρειάζεστε περισσότερα μαξιλάρια να κοιμηθείτε σε σχέση με παλιότερα, δείτε τον καρδιολόγο σας άμεσα! Αυτός θα διαγνώσει αν πάσχετε από καρδιακή ανεπάρκεια και θα σας χορηγήσει την κατάλληλη θεραπεία.

