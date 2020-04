Οικονομία

Πιστώνονται τα 600 ευρώ στους επιστήμονες

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για την καταβολή της ειδικής αποζημίωσης σε επιστήμονες- ελεύθερους επαγγελματίες.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση-αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 600 ευρώ, στους δικαιούχους επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες, όπως αυτοί εξειδικεύονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης, που έχουν πληγεί οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορονοϊού COVID-19.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, βάσει Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως αυτοί περιγράφονται στο παράρτημα 1 της παρούσας και σύμφωνα με την επιστημονική-επαγγελματική ιδιότητά τους, βάσει ΑΦΜ.

Δικαιούχοι της παραπάνω οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι όλοι όσοι αιτήθηκαν συμμετοχής στην υπ' αριθμ. πρωτ. 286/2-4-2020 πρόσκληση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

Όσοι από τους δικαιούχους είχαν αιτηθεί τη συμμετοχή τους στην υπ' αριθμ. πρωτ. 286/2-4-2020 πρόσκληση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τους καταβλήθηκε το ποσό των 400 ευρώ ως προκαταβολή, τους καταβάλλεται το ποσό των 200 ευρώ για την αποπληρωμή του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 600 ευρώ.

Όσοι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού δεν είχαν λάβει μέρος στην παραπάνω πρόσκληση, δύνανται, μέχρι τις 08.05.2020, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στο περιβάλλον του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» (supportemployees.services.gov.gr) για την καταβολή της ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, με τη χρήση των κωδικών taxisnet, που διαθέτουν.

Σημειώνεται ότι η κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και ότι δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της, μετά την υποβολή αυτής στο περιβάλλον του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Ο δικαιούχος της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού οφείλει να συμπληρώσει τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού (IBAN, τράπεζα) στον οποίον και θα καταβληθεί το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Ο δικαιούχος της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού οφείλει να επιβεβαιώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).