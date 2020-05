Κοινωνία

Μεγάλη φωτιά στο Μικρολίμανο (εικόνες)

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για τον κίδνυνο επέκτασης της φωτιάς σε γειτονικά καταστήματα εστίασης...

Φωτιά ξέσπασε τα μεσάνυχτα στο Σωματείο Αλιέων στο Μικρολίμανο και επεκτάθηκε σε διπλανή ψαροταβέρνα.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στις 00.35, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, λόγω και του κινδύνου επέκτασής της και σε άλλα καταστήματα εστίασης.

Συνολικά στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, στην Ακτή Κουμουνδούρου, συμμετείχαν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο γύρω στις 3:00 τα μεσάνυχτα.

Οι Αρχές ερευνούν εάν πρόκειται για εμπρησμό ή για βραχυκύκλωμα.