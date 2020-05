Κοινωνία

Πρωτομαγιά - κορονοϊός: αυστηρά μέτρα, πρόστιμα και drones

Στα πρότυπα των μέτρων του Πάσχα οι περιορισμοί για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Περίπου 3.000 αστυνομικοί επί ποδός. Τι ισχύει για τις διαδηλώσεις.

Αυστηρά μέτρα για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς βρίσκονται σε ισχύ σε ολόκληρη τη χώρα για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού. Τα μέτρα αυτά είναι ανάλογα με τα αυστηρά αστυνομικά μέτρα που είχαν ληφθεί το Πάσχα, τονίζουν στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων πηγές του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.

Περίπου 3.000 αστυνομικοί βρίσκονται στους δρόμους για την αποφυγή των μετακινήσεων εκτός τόπου κατοικίας, των άσκοπων μετακινήσεων, αλλά και την αποφυγή καταστάσεων συνωστισμού, με τα πρόστιμα να παραμένουν τα ίδια. Ειδικότερα, 300 ευρώ για όσους προσπαθήσουν να μετακινηθούν εκτός περιφερειακής ενότητας και σε ορισμένες περιπτώσεις αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας οχημάτων για 60 ημέρες και 150 ευρώ για άσκοπες μετακινήσεις. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται δημόσια συγκέντρωση άνω των 10 ατόμων, με το πρόστιμο σε αυτή την περίπτωση να ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ανά άτομο.

Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερο κρίσιμο από την Πολιτική Προστασία και τους λοιμωξιολόγους, λίγο πριν από την σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, στις 4 Μαΐου, η ΕΛ.ΑΣ, όπως αναφέρουν πηγές της, θα κάνει ό,τι είναι εφικτό για την αποφυγή του κινδύνου που ελλοχεύει για την εξάπλωση του κορονοϊού. Συγκεκριμένα, αστυνομικοί θα βρίσκονται σε όλα τα διόδια, αλλά και τους παράδρομους των εθνικών οδών, πραγματοποιώντας αυστηρούς ελέγχους σε όλα ανεξαιρέτως τα οχήματα, στην Αττική οδό, καθώς και σε όλους τους οδικούς άξονες της Αττικής, αποτρέποντας έτσι άσκοπες μετακινήσεις πολιτών. Ταυτόχρονα, αστυνομικοί θα περιπολούν συνεχώς στους δρόμους και όπου χρειάζεται θα κάνουν συστάσεις για αποφυγή συγκεντρώσεων.

Επίσης, για ακόμη μια φορά, θα πετούν τα drones της ΕΛ.ΑΣ και έτσι το Κέντρο Επιχειρήσεων θα έχει συνεχώς αναλυτική εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί σε διάφορες περιοχές. Όσον αφορά τώρα σε διαδηλώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά, αστυνομικοί θα κάνουν συστάσεις προκειμένου να τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των ατόμων που θα συμμετέχουν σε αυτές. Όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά πηγές του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ στο ΑΠΕ – ΜΠΕ «όσο μειώνονται τα μέτρα και οι περιορισμοί, τόσο αυξάνεται το μερίδιο της ατομικής ευθύνης όλων μας»...