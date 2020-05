Παράξενα

Κινηματογράφοι χωρίς... ποπ κορν, λόγω κορονοϊού

Άρση των περιορισμών, αλλά σταδιακά και με όρους δρομολόγησε η Τσεχία.

Η Τσεχία, η οποία πρόκειται να άρει τους περιορισμούς που είχε επιβάλει εξαιτίας του κορονοϊού, ανακοίνωσε σήμερα λεπτομερώς τους κανόνες που θα ισχύουν για τους κινηματογράφους, τα κομμωτήρια και για άλλες επιχειρήσεις που πρόκειται να ανοίξουν εκ νέου στις 11 Μαϊου, στους οποίους περιλαμβάνεται η απαγόρευση κατανάλωσης τροφίμων και ποτών μέσα στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Οι κομμωτές/τριες θα πρέπει να φοράνε τόσο μάσκα όσο και προστατευτική ασπίδα προσώπου και οι μανικιουρίστ να φοράνε γάντια, ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Υγείας Άνταμ Βόιτεκ. Οι πελάτες τους θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση δύο μέτρων.

Η χώρα αυτή της κεντρικής Ευρώπης με τους 10,7 εκατομμύρια κατοίκους ανοίγει επιφυλακτικά την οικονομία της καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η πανδημία βρίσκεται υπό έλεγχο. Τα σχολεία, τα καταστήματα και τα εστιατόρια ήταν κλειστά και lockdown επιβλήθηκε τον Μάρτιο.

Η χώρα έχει συνολικά καταγράψει 7.689 κρούσματα και 237 θανάτους.

Χθες ανέφερε 103 νέα κρούσματα, την πρώτη φορά από τις 21 Απριλίου που ο αριθμός των καθημερινών νέων κρουσμάτων ξεπέρασε τους 100.

Χθες εξάλλου η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι, από τις 11 Μαϊου, θα επιτρέψει το άνοιγμα των πολιτιστικών και αθλητικών χώρων αλλά θα επιτρέπονται σε αυτούς έως 100 άνθρωποι. Σε αυτούς τους χώρους περιλαμβάνονται τα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα.

Στις θεατρικές αίθουσες οι θεατές θα πρέπει να αφήνουν άδεια κάθε δεύτερη σειρά, ενώ στους κινηματογράφους τα ζευγάρια θα μπορούν να κάθονται δίπλα ο ένας στον άλλον αλλά θα πρέπει να αφήνουν μια θέση κενή από τους υπόλοιπους.

"Δεν θα επιτρέπεται η κατανάλωση ή η πώληση τροφίμων ή αναψυκτικών", σημείωσε ο υπουργός προσθέτοντας ότι οι θεατές θα φορούν την μάσκα και στη διάρκεια της ταινίας. "Αυτό σημαίνει όχι ποπκόρν", διευκρίνισε ο υπουργός.

Στα εστιατόρια που διαθέτουν εξωτερικό χώρο οι πελάτες που δεν είναι παρέα θα πρέπει να κάθονται σε απόσταση 1,2 μέτρου ο ένας από τον άλλον και θα επιτρέπεται να βγάλουν την μάσκα τους...για να φάνε και να πιούνε.

Την Δευτέρα άνοιξαν και πάλι τα καταστήματα έως 2.500 τμ, ενώ τα εστιατόρια, τα παμπ και τα ξενοδοχεία θα ανοίξουν και πάλι στις 25 Μαϊου.