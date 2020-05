Οικονομία

Λίβανος: Αίτημα για βοήθεια από το ΔΝΤ

Επίσημο αίτημα για οικονομική βοήθεια υπέγραψε η κυβέρνηση του Λιβάνου προς ΔΝΤ.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου υπέγραψε σήμερα αίτημα για βοήθεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αναφέρει ανακοίνωση από το γραφείο του πρωθυπουργού Χασάν Ντιάμπ.

"Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή στην ιστορία του Λιβάνου. Έχουμε κάνει αυτό το πρώτο βήμα στον δρόμο διάσωσης του Λιβάνου από το βαθύ χρηματοπιστωτικό κενό. Και θα ήταν δύσκολο να βγούμε από αυτό χωρίς αποτελεσματική βοήθεια", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Την Πέμπτη η Βηρυτός πέρασε ένα σχέδιο οικονομικής διάσωσης λέγοντας ότι αυτό θα είναι η βάση για την προσφυγή της στο ΔΝΤ.