Αθλητικά

Αυγενάκης στον ΑΝΤ1: Δεν συζητάμε για παρουσία θεατών στα γήπεδα (βίντεο)

Τι είπε ο Υφυπουργός Αθλητισμού σχετικά με την επανέναρξη των πρωταθλημάτων και τα μέτρα στις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Μόνο κεκλεισμένων των θυρών θα επιτραπεί η διεξαγωγή αγώνων, ξεκαθάρισε ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τη Ρίτσα Μπιζόγλη.

Όπως εξήγησε, «δίνουμε τη δυνατότητα στις διοργανώτριες Αρχές να αποφασίσουν» αν θα συνεχιστούν οι δραστηριότητες σε όλα τα αθλήματα. Πάντα, όμως, ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών, τόνισε.

Μέχρι σήμερα, ο κ. Αυγενάκης είπε πως μόνον η Super League 1 έχει αποφασίσει την επιστροφή των ποδοσφαιριστών στις προπονήσεις. «Έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας για να ξεκινήσει και πάλι το πρωτάθλημα» είπε, σημειώνοντας πως θα πρέπει πρώτα οι ομάδες να βρεθούν ξανά σε επίπεδα αγωνιστικής ετοιμότητας.

«Δεν μπορούμε να πάρουμε οριζόντια απόφαση για όλα τα αθλήματα», συνέχισε. Δήλωσε κατηγορηματικά, όμως, πως «δεν συζητάμε για παρουσία θεατών στα γήπεδα», ούτε καν στις προπονήσεις.

Κλειστά αποδυτήρια και κλειστά κυλικεία θα είναι ο κανόνας στην επιστροφή στην κανονικότητα.

«Ζητάμε την υπομονή και την ανοχή του κόσμου», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Υφυπουργός Αθλητισμού, υπογραμμίζοντας πως «πρώτα είναι η ανθρώπινη ζωή και μετά οι αγώνες και τα πρωταθλήματα».

Ερωτηθείς σχετικά με το πρωτάθλημα μπάσκετ, ο κ. Αυγενάκης είπε πως αναμένει την σχετική ενημέρωση από τον ΕΣΑΚΕ. Με τα έως τώρα δεδομένα, όλα έδειχναν πως δεν υπήρχε βούληση για επανέναρξη της Basket League.

Αναφορικά με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, είπε πως είναι ένα θέμα που θα εξεταστεί αργότερα, καθώς δεν είναι εύκολο εκεί να εφαρμοστούν οι κανόνες και τα πρωτόκολλα.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του, τονίζοντας πως «ο κορονοϊός δεν έφυγε, δεν τελείωσε η πανδημία». «Μπαίνουμε στη “Δεύτερη Φάση” και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι αφορά στις αθλητικές εγκαταστάσεις», σημείωσε.