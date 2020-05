Κοινωνία

ΓΕΕΘΑ: Τα τρία στάδια άρσης των περιοριστικών μέτρων

Σταδιακή θα είναι η άρση των περιοριστικών μέτρων και στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ο οδηγός του ΓΕΕΘΑ.

Σε τρεις φάσεις θα γίνει η σταδιακή άρση των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, όπως αποφασίσθηκε χθες σε ευρεία σύσκεψη υπό τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, οι πρώτες αποφάσεις θα υλοποιηθούν από τη Δευτέρα 4 Μάιου και αφορούν στους σπουδαστές των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, τις μεταθέσεις και τα κουρεία-κομμωτήρια.

Συγκεκριμένα:

- Διατηρούνται η άδεια ειδικού σκοπού και η ειδική άδεια για τις ευπαθείς ομάδες και θα χορηγούνται όπως αυτό θα καθορίζεται από τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ).

- Την 4η Μαΐου οι σπουδαστές των ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ θα λάβουν 15ήμερη άδεια. Οι άδειες για το λοιπό στρατιωτικό προσωπικό θα εξακολουθούν να χορηγούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες υπηρεσιακές ανάγκες.

- Από την 4η Μαΐου θα εκτελούνται οι υλοποιήσεις των μεταθέσεων που αφορούν προσωπικό που τοποθετείται εντός της ίδιας φρουράς. Οι υπόλοιπες μεταθέσεις θα αρχίσουν να υλοποιούνται από την 1η Ιουνίου.

- Την 4η Μαΐου θα επαναλειτουργήσουν, τηρώντας τα μέτρα προστασίας (χρήση μάσκας, αποστάσεις κ.ά.) τα καταστήματα λιανικού εμπορίου (στρατιωτικά πρατήρια) και τα κουρεία-κομμωτήρια.

Η επόμενη φάση ορίζει:

- Μέχρι και τη 10η Μαΐου παραμένει σε ισχύ το καθεστώς για το ποσοστό στελέχωσης με το κατά το δυνατόν λιγότερο απαιτούμενο προσωπικό ως έχει καθοριστεί. Από την 11η Μαΐου το ποσοστό στελέχωσης καθορίζεται στο 70%, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού που θα απουσιάζει με άδεια ειδικού σκοπού.

- Τα Γενικά Επιτελεία θα προγραμματίσουν τη λειτουργία των παραθεριστικών οικημάτων για τη 15η Ιουνίου και μετά, τηρώντας πιστά τις οδηγίες/κατευθύνσεις για τη λειτουργία των χώρων εστίασης, των θερινών κινηματογράφων, των παιδικών χαρών, όπως θα καθοριστεί με ΠΝΠ. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης των παραθεριστικών περιόδων θα καθοριστεί με διαταγές ανά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην τρίτη φάση προβλέπεται ότι την 18η Μαΐου:

- Θα επαναλειτουργήσουν όλα τα σχολεία (ΑΔΙΣΠΟ - Σταδιοδρομικά - Εξειδίκευσης - Επιμόρφωσης - Εκπαίδευσης κ.ά.). Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση, το πρόγραμμα εξετάσεων και ο τρόπος διδασκαλίας των εν λόγω Σχολών καθώς και των ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθορισθέντα μέτρα υγιεινής και κοινωνικής αποστασιοποίησης.

- Θα αρθεί το μέτρο της αναστολής των αδειών υγειονομικού προσωπικού.

Όσον αφορά στις πτήσεις/δρομολόγια των C-130, τις οδικές κινήσεις ΔΜ και την έξοδο των πληρωμάτων των πολεμικών πλοίων στους λιμένες κατάπλου παραμένουν εν ισχύ τα μέχρι τούδε καθορισθέντα και αναλόγως των εξελίξεων της απελευθέρωσης των μετακινήσεων θα εκδοθούν οδηγίες.

Παραμένουν ως έχουν τα μέτρα για τις τελετές και τις ορκωμοσίες, δηλαδή:

- Οι τελετές παράδοσης - παραλαβής καθηκόντων, μέχρι νεωτέρας, θα διεξάγονται σε εξωτερικούς χώρους με ελάχιστη αντιπροσωπεία - άγημα χωρίς προσκεκλημένους - δεξιώσεις.

- Οι ορκωμοσίες των στρατεύσιμων, μέχρι νεωτέρας, θα πραγματοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους και χωρίς προσκεκλημένους/επισκέπτες.

Παραμένουν σε ισχύ:

- Τα καθορισθέντα μέτρα προστασίας που αφορούν υπηρεσίες ΝΠΔΔ, στρατιωτικές λέσχες και γυμναστήρια.

- Η αναστολή της συμμετοχής σε αντιπροσωπείες/σχολεία εξωτερικού, των αδειών εξωτερικού, των πάσης φύσεως συγκεντρώσεων προσωπικού/εθιμοτυπικών εκδηλώσεων - επισκέψεων και της διάθεσης προσωπικού και μέσων, στο πλαίσιο των κοινωνικών δραστηριοτήτων των ΕΔ και αναλόγως θα παρέχονται περαιτέρω οδηγίες. Το προσωπικό των ΕΔ που βρίσκεται σε αποστολή (ασκήσεις/επιχειρήσεις) εκτός Ελλάδας επαναπατρίζεται τηρώντας απαρέγκλιτα τις διαδικασίες που ισχύουν από τον ΕΟΔΥ για προσωπικό που επαναπατρίζεται.

- Η παροχή υπηρεσιών των στρατολογικών υπηρεσιών με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω e-mail ή αυτοματοποιημένα μέσω της σχετικής ιστοσελίδας «www.stratologia.gr».

- Το ποσοστό 50% της μέγιστης χωρητικότητας των οχημάτων μεταφοράς προσωπικού με υποχρεωτική τη χρήση μάσκας και με ανοιχτά παράθυρα.

Στη σύσκεψη συμμμετείχαν ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής, ο γγ του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Αντώνιος Οικονόμου, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, οι αρχηγοί των ΓΕ Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας, καθώς και οι διευθυντές Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ και των Κλάδων των ΕΔ.

«Η επανεξέταση και εάν απαιτηθεί αναθεώρηση των ανωτέρω μέτρων θα γίνει με το επόμενο στάδιο της άρσης των περιοριστικών μέτρων» καταλήγει η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.