Κορονοϊός: ο επαναπατρισμός των Ευρωπαίων έχει σχεδόν ολοκληρωθεί

Ως την 1η Μαΐου, είχαμε επανενώσει πάνω από 550.000 Ευρωπαίους με τις οικογένειές τους, αναφέρει ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Τζουζέπ Μπορέλ.

Ο επαναπατρισμός των Ευρωπαίων που αποκλείστηκαν εκτός της ΕΕ όταν αποφασίστηκε να κλείσουν τα σύνορα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, τόνισε σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Τζουζέπ Μπορέλ.

«Όταν η παγκόσμια κατάσταση υγειονομικής έκτακτης ανάγκης έφθασε στην κορύφωσή της, πολυάριθμοι Ευρωπαίοι βρέθηκαν αποκλεισμένοι στο εξωτερικό, χωρίς να μπορούν να επιστρέψουν στην Ευρώπη». Η κατάσταση αυτή «έπληττε περίπου 600.000 πολίτες μας», ανέφερε στη συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Die Welt ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική.

«Ως την 1η Μαΐου, είχαμε επανενώσει πάνω από 550.000 Ευρωπαίους με τις οικογένειές τους — αυτό σημαίνει πως το 90%» εξ όσων είχαν αποκλειστεί στο εξωτερικό «έχει επιστρέψει», πρόσθεσε ο Ισπανός, εκφράζοντας ικανοποίηση για τη «μοναδική προξενική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της». «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να βοηθήσουμε το 10% των Ευρωπαίων που απομένει να επιστρέψει αεροπορικώς», υποσχέθηκε.

Για τον Μπορέλ, αυτή η επιχείρηση επαναπατρισμού μεγάλης κλίμακας δείχνει ότι «η ΕΕ είναι ικανή να αντιδρά με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε απρόβλεπτες καταστάσεις και να υποστηρίζει τους πολίτες της». Η επιστροφή των 50.000 Ευρωπαίων που απομένουν αναγγέλλεται πάντως δύσκολη υπόθεση, εκτιμά η Ντι Βελτ.

Η εφημερίδα επισημαίνει τις περιπτώσεις του Μαρόκου, που «συνεχίζει να μη δίνει έγκριση» σε πτήσεις για τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων, καθώς και των Φιλιππίνων, του Καμερούν και της Ινδίας, όπου η πρόσβαση στα αεροδρόμια είναι δύσκολη λόγω των «πολύ αυστηρών περιορισμών» στις αερομεταφορές. Μόνο η Γερμανία μέτραγε 240.000 υπηκόους της στο εξωτερικό όταν έκλεισαν τα σύνορα στα μέσα Μαρτίου και διακόπηκε η πλειονότητα των αεροπορικών συνδέσεων.