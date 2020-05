Κόσμος

Κιμ Γιονγκ Ουν: πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τις φήμες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης δεν είχε κάνει καμία δημόσια εμφάνιση από τις 11 Απριλίου με αποτέλεσμα να φουντώσουν οι φήμες για την κρισιμότητα της κατάστασης της υγείας του...

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, ο Κιμ Γιονγκ Ουν, παρέστη στα εγκαίνια νέου εργοστασίου παραγωγής λιπασμάτων στη Σουντσόν χθες Παρασκευή, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Λαϊκής Δημοκρατίας, το KCNA. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνισή του έπειτα από εβδομάδες φημών και σεναρίων για την κατάσταση της υγείας του.

«Ο ανώτατος ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν έκοψε την κορδέλα των εγκαινίων εργοστασίου φωσφορικών λιπασμάτων στη Σουντσόν», ανέφερε τηλεγράφημα του KCNA. «Παρέστη στην τελετή» και «όλοι οι παρευρισκόμενοι τον υποδέχθηκαν με ζητωκραυγές» όταν εμφανίστηκε, σύμφωνα με το κείμενο αυτό. Περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις και «ενημερώθηκε για τη διαδικασία παραγωγής», ανέφερε ακόμη το πρακτορείο.

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης δεν είχε κάνει καμία δημόσια εμφάνιση αφότου προέδρευσε σε συνεδρίαση του πολιτικού γραφείου την 11η Απριλίου. Την επομένη, τα επίσημα ΜΜΕ είχαν μεταδώσει πως επιθεώρησε καταδιωκτικά σε βάση της βορειοκορεάτικης Πολεμικής Αεροπορίας.

Τα ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας του Κιμ πολλαπλασιάστηκαν όταν απουσίασε από τους εορτασμούς της 15ης Απριλίου. Πρόκειται για τη σημαντικότερη ημέρα στο βορειοκορεάτικο πολιτικό ημερολόγιο, αφού όλη η χώρα τιμά την επέτειο από τη γέννηση του ιδρυτή της Λαϊκής Δημοκρατίας και παππού του Κιμ Γιονγκ Ουν, του Κιμ Ιλ Σουνγκ.

Υποβαθμίζοντας τη σεναριολογία που έδινε κι έπαιρνε, ο ειδικός σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Μουν Τζε-ιν, του προέδρου της Νότιας Κορέας, διαβεβαίωνε την 26η Απριλίου πως ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι πάντα «στη ζωή και η υγεία του είναι καλή».

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να σχολιάσει το δημοσίευμα του KCNA. «Θα προτιμούσα να μην κάνω κανένα σχόλιο γι’ αυτό», είπε ο Ρεπουμπλικάνος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Θα έχουμε κάτι να πούμε γι’ αυτό όταν είναι η κατάλληλη ώρα», πρόσθεσε.