Τεχνολογία - Επιστήμη

Ισχυρός σεισμός στην Κρήτη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε πριν από λίγο στην Κρήτη. Τα πρώτα στοιχεία.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 ρίχτερ σημειώθηκε στις 15:51 στα ανοιχτά της Κρήτης, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 15χλμ, ενώ το επίκεντρό του εντοπίζεται στα 55χλμ νότια της Ιεράπετρας.

Δέκα λεπτά αργότερα, στις 16:01, σημειώθηκε και δεύτερος σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 10χλμ και επίκεντρο 102χλμ νότια- νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας, ενώ μια ακόμη δόνηση καταγράφηκε στις 4:33, με ένταση 4,8 Ρίχτερ, 122 χλμ νότια της 'Αρβης και εστιακό βάθος στα 10 χλμ.

Οι σεισμοί έγιναν ιδιαίτερα αισθητή στο μεγαλύτερο μέρος της Κρήτης, με τον κόσμο να βγαίνει στα μπαλκόνια του. Δεν υπάρχουν αναφορές, ωστόσο για θύματα ή ζημιές.