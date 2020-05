Αθλητικά

Ματουιντί: πανικοβλήθηκα όταν βρέθηκα θετικός στον κορονοϊό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Για την περιπέτειά του με τον κορονοϊό μίλησε δημόσια ο μέσος της Γιουβέντους, Μπλεζ Ματουιντί.

Για το πως αισθάνθηκε όταν το τεστ κορονοϊού στο οποίο υποβλήθηκε βγήκε θετικό, μίλησε δημόσια ο Μπλεζ Ματουιντί. «Όταν έμαθα τα νέα, σοκαρίστηκα. Βρέθηκα σε απόλυτο πανικό και φοβήθηκα για τους φίλους και την οικογένειά μου» δήλωσε στο κανάλι "Bros Stories" ο μέσος της Γιουβέντους. Ο Ματουιντί είχε διαγνωστεί θετικός στον ιό Covid-19 τον Μάρτιο. Ήταν μάλιστα ασυμπτωματικός.

Ο Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής, Μπλεζ Ματουιντί, δήλωσε: «Ειλικρινά, είναι δύσκολο. Όταν βρέθηκα θετικός στον κορονοϊό, δεν μπορούσα να πάω ούτε για ψώνια. Έγινα ψυχωτικός. Προσπαθείς να σιγουρευτείς πως κρατάς σωστές αποστάσεις με τους υπόλοιπους ανθρώπους και πρέπει να είσαι δυνατός σε ψυχολογικό επίπεδο.

Δεν είχα συμπτώματα, αλλά όταν έμαθα τα νέα, σοκαρίστηκα. Βρέθηκα σε απόλυτο πανικό και φοβήθηκα για τους φίλους και την οικογένειά μου. Ήταν δύσκολο για εκείνους, αλλά προσπάθησα να τους καθησυχάσω. Δεν είναι καλή περίοδος γενικά και θέλω να τελειώσει όσο το δυνατόν συντομότερα» ήταν το σχόλιο του Γάλλου παγκόσμιου πρωταθλητή.