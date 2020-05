Κόσμος

“Γενναία” δωρεά από την Γκρέτα Τούνμπεργκ στην UNICEF

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ δώρισε, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου, στη UNICEF, για την προστασία των παιδιών στη διάρκεια της πανδημίας, το σύνολο του 100.000 δολαρίων βραβείου που έλαβε από τη δανέζικη μη κυβερνητική οργάνωση Human Act. Η Human Act, η οποία ενεργεί για να δοθεί τέλος στην ακραία φτώχεια σε όλον τον κόσμο, έδωσε το βραβείο στην Τούνμπεργκ για την ακούραστη προσπάθειά της να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σχετικά με τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής και συνόδευσε την κίνηση της Γκρέτα με μία δική της δωρεά στη UNICEF, ύψους επίσης 100.000 δολαρίων.

«Όπως η κλιματική κρίση, έτσι και η πανδημία του κορονοϊού είναι μια κρίση των δικαιωμάτων των παιδιών» τόνισε, στην ανακοίνωση, η Γκρέτα Τούνμπεργκ. «Θα επηρεάσει όλα τα παιδιά, τώρα και μακροπρόθεσμα, αλλά ο αντίκτυπος στις ευάλωτες ομάδες θα είναι ο ισχυρότερος. Ζητώ από όλους να προσφερθούν και να ενώσουν τις δυνάμεις τους μαζί μου, υποστηρίζοντας τη ζωτικής σημασίας εργασία της UNICEF να σώζει τις ζωές παιδιών, να προστατεύει την υγεία και να συνεχίζει την εκπαίδευση».

Μέσω αυτής της καμπάνιας, η UNICEF θα διανείμει βασικό υγειονομικό υλικό, στο πλαίσιο του Global Humanitarian Response Plan for COVID -19 του ΟΗΕ το οποίο στοχεύει στη συγκέντρωση ποσού ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας και τη στήριξη κοινοτήτων που έχουν επηρεαστεί.

«Η πανδημία του κορονοϊού είναι ο μεγαλύτερος αγώνας που, εδώ και γενιές, έχει δει ο κόσμος» είπε η εκτελεστική διευθύντρια της UNICEF, Ενριέτα Φορ. «Τα παιδιά και τα νεαρά άτομα είναι ανάμεσα σε εκείνους που έχουν πληγεί περισσότερο από τις παράπλευρες συνέπειες της COVID-19 και, κατά συνέπεια, είναι απλά φυσιολογικό να θέλουν να κάνουν κάτι γι' αυτό».