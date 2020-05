Οικονομία

Βίκος: Για τον άνθρωπο που προχωρά πάντα μπροστά

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η νέα καμπάνια δίνει έμφαση στην υπευθυνότητα, την ευσυνειδησία, την αλληλεγγύη και την προσφορά.

“Το νερό, ευέλικτο και δυνατό,

Πάντα προχωρά μπροστά,

Περνώντας κάθε εμπόδιο.

Έτσι κι ο άνθρωπος.

Γιατί είναι νερό.

Γιατί είμαστε νερό”.

Η νέα καμπάνια για το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος εξυμνεί τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο που προσπαθεί, που δυναμώνει μέσα από κάθε δοκιμασία, που ξεπερνά κάθε εμπόδιο, που προχωρά πάντα μπροστά.

Τον άνθρωπο που μάχεται για τον ίδιο και παράλληλα νοιάζεται για τους συνανθρώπους του. Τον άνθρωπο που δεν φοβάται αλλά επιμένει και στο τέλος τα καταφέρνει.

Το νέο τηλεοπτικό σποτ της εταιρείας ΒΙΚΟΣ, όπου τη μουσική υπογράφει ο aprovoli, είναι αφιερωμένο σε όλους εμάς, που ο καθένας από το δικό του μετερίζι έκανε και θα συνεχίσει να κάνει το σωστό, με υπευθυνότητα και προσωπικές θυσίες. Σε εκείνους που εργάζονται ακατάπαυστα, υπό αντίξοες συνθήκες, για να είμαστε υγιείς και ασφαλείς. Σε εκείνους που εργάζονται για να μην μας λείψει τίποτα όσο εμείς μένουμε σπίτι. Σε εκείνους που μας γεμίζουν δύναμη και αισιοδοξία πως θα αφήσουμε σύντομα πίσω μας τον φόβο και την αβεβαιότητα.

Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ, συνεπής στη διαχρονική και έμπρακτη στήριξη που παρέχει στον άνθρωπο μέσα από πράξεις κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης, στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα.

Ως άνθρωποι, όλοι μαζί, θα νικήσουμε και σε αυτή την δοκιμασία. Και όπως το νερό, έτσι και εμείς, οι άνθρωποι, θα βρούμε τρόπο να ξεπεράσουμε τα εμπόδια.

Θα βρούμε τον δρόμο μας για το αύριο.