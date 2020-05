Κοινωνία

Τσιάρας: Πότε ξεκινούν οι δίκες – Το χρονοδιάγραμμα του Υπ. Δικαιοσύνης

Πότε αναμένεται η πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας των δικαστηρίων. Αναλυτικά τα βήματα επιστροφής στην κανονικότητα.

Το χρονοδιάγραμμα για την σταδιακή επαναλειτουργία των δικαστηρίων παρουσίασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, κατά τη διάρκεια της επίσημης ενημέρωσης του Υπουργείου Υγείας για τις εξελίξεις στον πανδημία.

Τα Διοικητικά Δικαστήρια (Συμβούλιο της Επικρατείας, Ελεγκτικό κλπ) θα διεξάγουν όλες τις δίκες από 6 Μαΐου αλλά χωρίς διαδίκους, ενώ το επόμενο μεγάλο βήμα είναι η 1η Ιουνίου με πλήρη λειτουργία της Διοικητικής Δικαιοσύνης και της εκδίκασης για όλα τα ασφαλιστικά μέτρα. Η Ποινική Δικαιοσύνη προγραμματίζεται να ξεκινήσει για μετά τις 15 Ιουνίου με παράταση του δικαστικού έτους.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης:

«…Μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας έναντι του κορονοϊού, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έκανε την περασμένη εβδομάδα το πρώτο βήμα για την επανεκκίνηση των δικαστικών εργασιών, που τελούν σε αναστολή από τις 13 Μαρτίου 2020.

Ειδικότερα, έχει ήδη ξεκινήσει, από 28.4.2020, η λειτουργία όλων των Υποθηκοφυλακείων, Έμμισθων και Άμισθων, καθώς και των Κτηματολογικών Γραφείων σε όλη την Επικράτεια.

Παράλληλα, έχουν ήδη ξεκινήσει στα Ειρηνοδικεία και τα Πρωτοδικεία όλης της χώρας, όλες οι δικαστικές εργασίες που συνδέονται με την ομαλή λειτουργία των Υποθηκοφυλακείων.

Μέτρα Προστασίας

Από την πρώτη μέρα της επανεκκίνησης της Δικαιοσύνης εφαρμόζονται οι συστάσεις της αρμόδιας επιτροπής:

για χρήση μάσκας και απολυμαντικού υγρού,

τήρηση της απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ προσώπων και

ένα άτομο ανά 10 τ.μ. σε κλειστούς χώρους.

Σήμερα παρουσιάζουμε τα επόμενα βήματα μέχρι την τελική αποκατάσταση όλων των λειτουργιών της Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ήδη έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.

Ένα χρονοδιάγραμμα νέων διαδικασιών που εκκινούν σταδιακά και η τήρηση του οποίου συναρτάται, βεβαίως, με την εξέλιξη της πανδημίας και τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας.

Οι εργασίες στα δικαστήρια ξεκινούν σταδιακά ως εξής:

Από τις 6 Μαΐου επανέρχεται σε μεγάλο βαθμό η κανονικότητα στη Διοικητική Δικαιοσύνη. Ειδικότερα, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, επιτρέπεται η εκδίκαση όλων των υποθέσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δικηγόροι έχουν υποβάλει δήλωση ότι δεν επιθυμούν να εμφανισθούν στο ακροατήριο. Περαιτέρω, προς διευκόλυνση των δικηγόρων και των διαδίκων προβλέφθηκε, με ΠΝΠ, η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της ως άνω δήλωσης, καθώς και η παράταση των προθεσμιών για την νομιμοποίησή τους, την υποβολή υπομνημάτων κ.λπ.

Παράλληλα συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά όλες οι διαδικασίες παροχής επείγουσας προσωρινής δικαστικής προστασίας και να δημοσιεύονται αποφάσεις και πρακτικά επεξεργασίας.

Εν όψει των ανωτέρω, το επόμενο βήμα δεν μπορεί παρά να είναι η πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας της διοικητικής δικαιοσύνης στο σύνολό της, την 1η Ιουνίου.

Ως προς την Πολιτική Δικαιοσύνη, έχουμε ήδη προχωρήσει στην επέκταση της ψηφιοποίησης της δικαιοσύνης για την ηλεκτρονική παραλαβή πιστοποιητικών που εκδίδονται από τα δικαστήρια, προκειμένου να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός στις Γραμματείες τους.

Για τον ίδιο σκοπό έχουμε δρομολογήσει την ηλεκτρονική χορήγηση των αποφάσεων που έχουν ήδη δημοσιευθεί την περίοδο της πανδημίας.

Την 1η Ιουνίου 2020 προγραμματίζεται να ξεκινήσει η εκδίκαση όλων των υποθέσεων Ασφαλιστικών Μέτρων.

Την ίδια ημέρα, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, εκκινεί η εκδίκαση υποθέσεων της Τακτικής Διαδικασίας, η οποία διεξάγεται εγγράφως και, επομένως, οι διάδικοι δε χρειάζεται να εμφανισθούν στο ακροατήριο.

Για τις Ειδικές Διαδικασίες, σχεδιάζουμε παράλληλα από 1ης Ιουνίου την προσωρινή επέκταση της έγγραφης διαδικασίας.

Αναφορικά με την Ποινική Δικαιοσύνη, μέχρι σήμερα έχουμε περιοριστεί στην εκδίκαση συγκεκριμένων αυτόφωρων πλημμελημάτων, καθώς και στην εκδίκαση κακουργημάτων που αφορούν προσωρινά κρατούμενους κατηγορούμενους, για τους οποίους συμπληρώνεται το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης, καθώς και εκείνων, στα οποία ο χρόνος παραγραφής συμπληρώνεται μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2021.

Μετά τις 15 Ιουνίου στόχος είναι η εκδίκαση του συνόλου των ποινικών υποθέσεων.

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Όσον αφορά την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, η ημερομηνία επανέναρξης της πλήρους λειτουργίας της με τη φυσική παρουσία τόσο των σπουδαστών όσο και των διδασκόντων, ορίζεται η 2α Ιουνίου, τηρουμένων και εδώ των προαναφερθέντων υγειονομικών όρων.

Για το σκοπό αυτό, σχεδιάζεται η διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας της Σχολής, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια μαθημάτων όλη την ημέρα και να περιοριστεί ο αριθμός των ατόμων που θα βρίσκονται ταυτόχρονα εντός των εγκαταστάσεων της Σχολής.

Τέλος, διατηρείται η δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης των μαθημάτων σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι από τους σπουδαστές παρουσιάζουν προβλήματα υγείας.

Σχετικά με τα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα συνεχίσει τη συνεργασία με την ΚΕΔΕ για τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας στην τήρηση της τάξης και των αναγκαίων αποστάσεων που οφείλει να τηρεί το συναλλασσόμενο κοινό.

Οι υπηρεσίες μας βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους Προϊσταμένους των Υποθηκοφυλακείων για την παρέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας, εάν και εφόσον χρειαστεί.

Σχετικά με το προσωπικό, σχεδιάζεται η λειτουργία των Γραμματειών, προκειμένου να διευθετηθούν τα εκκρεμή ζητήματα και να υποστηριχθεί η ομαλή διεξαγωγή όλων των δικών από 1ης Ιουνίου.

Παράλληλα, για την ασφάλεια των εργαζομένων, των δικαστικών υπαλλήλων, των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, το Υπουργείο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προμήθεια του αναγκαίου υλικού ατομικής προστασίας».

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με τα όργανα διοίκησης των δικαστηρίων θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα και με τις υποδείξεις της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεχής, ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία των δικαστηρίων.