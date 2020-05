Κοινωνία

Συναγερμός στο ΑΧΕΠΑ: Ασυμπτωματικοί ασθενείς θετικοί στον κορονοϊό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σε τεστ υποβλήθηκαν γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς ήρθαν σε επαφή με τους ασθενείς.

Συναγερμός σήμανε χθες στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, 70χρονη νοσηλευόμενη γυναίκα δεν παρουσίασε κανένα σύμπτωμα του ιού για δέκα ημέρες και λίγο πριν μπει στο χειρουργείο βρέθηκε θετική.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η 70χρονη βρισκόταν σε κλινική, όπου πριν από μέρες μεταφέρθηκε και ένας 81χρονος με ύποπτα συμπτώματα, αρνητικός όμως στον ιό. Ωστόσο, ο άνδρας στο δεύτερο τεστ βρέθηκε θετικός.

Πάνω από 40 άτομα, ανάμεσά τους γιατροί, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές και τραυματιοφορείς υποβλήθηκαν σε τεστ, καθώς οι δύο θετικοί ασθενείς νοσηλεύονταν χωρίς ιδιαίτερες προφυλάξεις για πολλές ημέρες.

Άμεσα, έγιναν ενέργειες για την απολύμανση του χώρου.