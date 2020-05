Life

Ο Βαγγέλης Περρής στο “Πρωινό” για την τηλεόραση και την καραντίνα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για τα πρόσωπα των τηλεοπτικών σταθμών, τους παρουσιαστές που ξεχωρίζει και την αγαπημένη του ασχολία τις ημέρες της απομόνωσης λόγω κορονοϊού.