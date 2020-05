Κοινωνία

Η κίνηση με τα Μέσα Μεταφοράς μετά από 42 μέρες καραντίνας

Πόσοι μετακινήθηκαν την πρώτη μέρα με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. «Τρομακτική» η επιβατική κίνηση στα αεροπλάνα.

Τη χθεσινή εικόνα των μετακινήσεων μετά από 42 ημέρες καραντίνας σε απόλυτους αριθμούς έδωσε ο Υφυπουργός Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας ΘΕΜΑ 104,6.

“Αντιληφθήκατε και εσείς ότι δεν υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Ήταν ευτυχές επίσης το γεγονός ότι όλοι οι επιβάτες φορούσαν μάσκα και κανείς δεν μας έφερε σε δύσκολη θέση να προβούμε σε κάποιο διοικητικό πρόστιμο” ανέφερε ο κ. Κεφαλογιάννης, αναφέροντας παράλληλα ότι “ενώ σε μια ημέρα κορονοϊού, οι επικυρώσεις ήταν στις 258.000 -μιλάμε για εισόδους και εξόδους- στο σύνολο των μέσων μαζικής μεταφοράς, χθες είδαμε μια αύξηση 80%, δηλαδή 457.000 επικυρώσεις”.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Μεταφορών, “βρισκόμαστε δηλαδή στο 1/4 μιας κανονικής ημέρας προ κορονοϊου. Για να καταλάβετε οι επικυρώσεις είναι 1.900.000”, δηλαδή σχεδόν ένα εκατομμύριο επιβάτες καθημερινά, σημείωσε στο Θέμα 104, 6 ο κ. Κεφαλογιάννης. Ο ίδιος εξήγησε πως τα επίπεδα της κίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή “στο 25% της κίνησης μιας κανονικής ημέρας. Παρόλα αυτά διπλάσιο σε σχέση με αυτό το ποίο βλέπαμε κατά την περίοδο του κορονοϊού”.

Ο Υφυπουργός Μεταφορών, έθεσε, ταυτόχρονα ως ορόσημο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς την επόμενη Δευτέρα, καθώς θα ανοίξει και το υπόλοιπο της οικονομικής δραστηριότητας. Εμείς περιμένουμε το νούμερο που βλέπουμε σήμερα ενδεχομένως και να διπλασιαστεί μέχρι την επόμενη δευτέρα, παρόλα αυτά εμείς είμαστε έτοιμοι”, δήλωσε ο κ. Κεφαλογιάννης και υπενθύμισε ότι έχουν μειωθεί οι χρονοαποστάσεις από 7,6 στα 6 λεπτά, ενώ έχουν διπλασιαστεί και τα λεωφορεία στα 1.000.

Στο πλαίσιο αυτό, “σκοπεύουμε από την επόμενη Δευτέρα να ρίξουμε και άλλο τους χρόνους. Να πέσει κάτω από τα 6 λεπτά. Ακριβώς για να μην υπάρχει ο συγχρωτισμός αυτός” σχολίασε ο κ. Κεφαλογιάννης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι έχουν ληφθεί όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας για εργαζόμενους και επιβάτες, με τις απολυμάνσεις να πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση.

Αναλυτικά τα στοιχεία

Την Δευτέρα, σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της πρωτεύουσας, πραγματοποιήθηκαν 457.000 επικυρώσεις, ενώ την Δευτέρα 27 Απριλίου, που ίσχυαν ακόμη οι περιορισμοί μετακίνησης είχαν πραγματοποιηθεί 258.000 επικυρώσεις, σημειώθηκε δηλαδή αύξηση της τάξης του 77%.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσοστό αύξησης που σημειώθηκε χθες στις επικυρώσεις εισιτηρίων στα μέσα μεταφοράς της ΟΣΥ (λεωφορεία και τρόλεϊ) σε σχέση με την προηγούμενη Δευτέρα 27 Απριλίου ανήλθε σε 68,4% και το αντίστοιχο ποσοστό αύξησης στις επικυρώσεις εισιτηρίων στα μέσα μεταφοράς της ΣΤΑΣΥ (μετρό, τραμ, ηλεκτρικός) κινήθηκε στα επίπεδα του 78,6%.

Δευτέρα 4/5

Επικυρώσεις σε λεωφορεία και τρόλεϊ: 107.250

Επικυρώσεις σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ : 348.679



Δευτέρα 27/4

Επικυρώσεις σε λεωφορεία και τρόλεϊ: 63.697

Επικυρώσεις σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ : 195.261

Πτώση 97% στις εσωτερικές πτήσεις

Αναφορικά με τις αεροπορικές συνδέσεις, για πτώση 97% στις εσωτερικές πτήσεις έκανε λόγο ο Υφυπουργός Μεταφορών, ενώ περιέγραψε ότι θα αυξηθούν αισθητά από τις 18 Μαΐου, οπότε και αίρονται οι περιορισμοί μετακίνησης εκτός νομών, αφήνοντας, ωστόσο, ανοιχτό το ενδεχόμενο οι περιορισμοί να παραταθούν για τα νησιά.

Από την άλλη, “με ένα ρεαλιστικό σενάριο για να ξεκινήσει η τουριστική σεζόν δεν θα είναι πριν τα τέλη Ιουνίου - αρχές Ιουλίου” ανέφερε ο κ. Κεφαλογιάννης ως προς τις πτήσεις εξωτερικού, τοποθετώντας στις επόμενες ημέρες την επανεξέταση των Notam που ισχύουν για την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία και την Τουρκία, βάσει των οποίων μπορεί να υπάρχουν πτήσεις. “Αυτές ισχύουν κατά βάση μέχρι 15 Μαΐου. Ενδεχομένως να παραταθούν περαιτέρω” τόνισε ο Υφυπουργός, χωρίς να αποκλείει μέτρα στήριξης των αεροπορικών εταιριών.