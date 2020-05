Life

“Γινόμαστε ένα” με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη στον ΑΝΤ1

Ο ΑΝΤ1 θα προβάλλει την διαδικτυακή «συναυλία», θέλοντας να διαδώσει το μήνυμα ελπίδας του καλλιτέχνη για να επανέλθει το χαμόγελο και η αισιοδοξία στη ζωή μας.

Την Παρασκευή 24 Απριλίου ο Μιχάλης Χατζηγιάννης τραγούδησε για όλους όσοι έμειναν στα σπίτια τους αυτή την περίοδο της πανδημίας δίνοντας τους χαρά κι ελπίδα. Σε μια ζωντανή διαδικτυακή εμφάνιση στο κανάλι του Ρυθμού 94.9 στο YouTube, «Rythmos Tube», και στην επίσημη σελίδα της Heaven Music στο Facebook ο αγαπημένος καλλιτέχνης μάς θύμισε τις μεγάλες του επιτυχίες που συνδέθηκαν με σημαντικές στιγμές της ζωής μας.

Σαράντα λεπτά γεμάτα μουσική και τραγούδια από μια διαδρομή με μόνο επιτυχίες. Τραγούδια αγαπημένα που τραγουδήσαμε κι εμείς μαζί του σε συναυλίες και στέκια μουσικής τις ξένοιαστες εποχές της αγκαλιάς και του φιλιού. Ο κόσμος σε Ελλάδα και Κύπρο αγκάλιασε αυτή την πρωτοβουλία, με τις προβολές να ξεπερνούν πλέον τις 250.000!

Την Παρασκευή 8 Μαΐου, στις 23:45, ο ΑΝΤ1 θα προβάλει για τους τηλεθεατές του αυτή τη διαδικτυακή «συναυλία», θέλοντας να διαδώσει το μήνυμα ελπίδας του καλλιτέχνη για να επανέλθει το χαμόγελο και η αισιοδοξία στη ζωή μας.

Όλα τα έσοδα από την ηχογράφηση των τραγουδιών θα διατεθούν στο Υπουργείο Υγείας για την αγορά νοσηλευτικού υλικού στο πλαίσιο της μάχης κατά του κορονοϊού.