Κοινωνία

Πάρτι με take away ποτά και στην Κηφισιά

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μετά τον Βόλο σειρά είχε η Κηφισιά, όπου γνωστό μπαρ άνοιξε και σέρβιρε ποτά take away σε νέους. Παρόμοια εικόνα σε Φλοίσβο και Λάρισα.

Μόδα τείνουν να γίνουν, εν μέσω κορονοϊού, τα πάρτι των νέων με take away ποτά!

Μετά τον Βόλο και την Αγία Παρασκευή, σειρά είχε η Κηφισιά, όπου γνωστό μπαρ άνοιξε και σέρβιρε ποτά take away σε νέους που θέλησαν να γιορτάσουν το τέλος της καραντίνας!

Οι νέοι της περιοχής ενημερώθηκαν για την πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη της επιχείρησης μέσω ανακοινώσεων στα social media και έτσι δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έσπευσαν για λίγη διασκέδαση με αλκοόλ!

Αποτέλεσμα ήταν μέσα σε λίγη ώρα να προκληθεί συγχρωτισμός παρά το ότι οι όλοι όσοι ελάμβαναν το κοκτέιλ του σε πλαστικό ποτήρι, κάθονταν στη συνέχεια στον περιβάλλοντα χώρο του καταστήματος.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το συμβάν και έσπευσε στο σημείο, βάζοντας λουκέτο στο κατάστημα και αναζητώντας τον ιδιοκτήτη, ο οποίος όμως ακόμα αγνοείται.

Δεκάδες κόσμου βρέθηκαν το βράδυ της Τρίτης και στον Φλοίσβο για να περπατήσουν δίπλα στη θάλασσα, να κάνουν ποδήλατο ή να ασκηθούν. Στον πεζόδρομο μικρές παρέες περπατούσαν και συζητούσαν, χωρίς να υπάρχει συνωστισμός. Ωστόσο, στον δρόμο έξω από τον Φλοίσβο είχε απίστευτη κίνηση, με τα οχήματα να κάνουν ουρά.

Χαμός για τα ποτά take away και στην Λάρισα

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τρίτης και σε κεντρικούς πεζόδρομους της Λάρισας, όταν καταστηματάρχες γνωστών καφέ-μπαρ που λειτουργούν στο πλαίσιο του take away και ιδιοκτήτης κάβας, κατέληξαν στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης, λόγω του απίστευτου συνωστισμού που καταγράφηκε στα καταστήματά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον τρεις καταστηματάρχες σε κεντρικούς πεζοδρόμους της πόλης παρά τις αυστηρές συστάσεις για την αποφυγή συνωστισμού λειτουργώντας υπηρεσία take away συγκέντρωσαν δεκάδες Λαρισαίους, με τις Aρχές να προχωρούν σε συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.