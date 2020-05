Life

Δέσποινα Μοιραράκη: Πώς θα καθαρίσετε τα χαλιά σας (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η γνωστή επιχειρηματίας έδωσε συμβουλές στους τηλεθεατές της εκπομπής "Το Πρωινό" για το πώς μπορούν να καθαρίσουν τα χαλιά τους.