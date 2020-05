Κοινωνία

Δίπλωμα στο σπίτι με ένα τηλεφώνημα!

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια της πρότασης του Γιώργου Πατούλη για την καθιέρωση της ψηφιακής προσωρινής άδειας οδήγησης. Πώς και πότε ξεκινάει η εφαρμογή του νέου συστήματος.

Με γνώμονα την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών η Περιφέρεια Αττικής καθιερώνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής των διπλωμάτων οδήγησης στις οικίες των ενδιαφερομένων, βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία του γκισέ και τις πολύωρες αναμονές.

Η πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια της πρότασης του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γιώργου Πατούλη, για την καθιέρωση της ψηφιακής προσωρινής άδειας οδήγησης που υιοθέτησε η κυβέρνηση (νόμος 4663/2020) και υλοποιείται ήδη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr, καθώς και της έκδοσης σχεδόν 100.000 αδειών οδήγησης που εκκρεμούσαν από το έτος 2018.

Με εντολή του Περιφερειάρχη τη δράση έχουν αναλάβει να συντονίσουν και να υλοποιήσουν ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Β. Γαννακόπουλος και ο Γενικός Διευθυντής Μεταφορών και Επικοινωνιών Η. Δόλγυρας.

Με αφορμή την έναρξη εφαρμογής της νέας διαδικασίας ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης επισημαίνει: «Η Περιφέρεια Αττικής, με κεντρικό στόχο το δραστικό περιορισμό της ταλαιπωρίας των πολιτών στο γκισέ και τις πολύωρες αναμονές σε μία περίοδο που απαιτείται όλοι να αποφεύγουμε το συγχρωτισμό, κάνει ένα ουσιαστικό και έμπρακτο βήμα κατά της γραφειοκρατίας. Οι πολίτες με ένα τηλεφώνημα θα λαμβάνουν το δίπλωμα οδήγησης στο σπίτι τους. Τα αυτονόητα δεκαετιών σε προηγμένες χώρες της Ευρώπης και όλου του κόσμου, επιτέλους γίνονται πράξη και στην Ελλάδα. Περιφέρεια Αττικής και συναρμόδια Υπουργεία συνεργαζόμαστε στενά για να γίνει πράξη η μείωση της γραφειοκρατίας και ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες».

Πώς και πότε ξεκινάει η εφαρμογή του νέου συστήματος

Το νέο σύστημα θα τεθεί σε εφαρμογή από την ερχόμενη Δευτέρα 11/05/2020. Οι ενδιαφερόμενοι αφού επικοινωνήσουν με τις οικείες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών ανά Περιφερειακή Ενότητα και θα δηλώνουν ή θα επικαιροποιούν την ταχυδρομική τους διεύθυνση.

Στη συνέχεια με συστημένη αποστολή και χωρίς καμία επιβάρυνση θα λαμβάνουν την άδεια οδήγησης, είτε πρόκειται για νέα, είτε για ανανέωση ή επέκταση παλαιάς. Σε περίπτωση που οι πολίτες επιθυμούν να παραλάβουν το δίπλωμα οδήγησης οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος από την υπηρεσία αυτό θα γίνεται μόνο με προσυνεννόηση (ραντεβού) προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών ανά Περιφερειακή Ενότητα

Οι πολίτες, ανάλογα με την Περιφερειακή ενότητα που διαμένουν μπορούν να επικοινωνούν στα ακόλουθα τηλέφωνα:

Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Χολαργός): 2131600612

Βόρειος Τομέας Αθηνών (Μαρούσι): 2132100557

Νότιος Τομέας Αθηνών (Άλιμος): 2132101561

Δυτικός Τομέας Αθηνών (Περιστέρι): 2132100340

Ανατολική Αττική (Σταυρός Αγίας Παρασκευής): 2132122622

Δυτική Αττική (Ελευσίνα): 2131600964

Πειραιώς και Νήσων (Πειραιάς): 2131603125