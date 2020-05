Πολιτική

ΥΠΕΞ: Οι προκλητικές παραβιάσεις της Τουρκίας δεν νομιμοποιούνται

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η απάντηση της Αθήνας στην... "ρουτίνα" του Τούρκου ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Άμεση ήταν η απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών στις σημερινές προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, περί πτήσης ρουτίνας, αναφερόμενος στην παρενόχληση του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος.

«Οι προκλητικές παραβιάσεις της κυριαρχίας μας στον αέρα ή τη θάλασσα δεν νομιμοποιούνται επειδή επαναλαμβάνονται ή επενδύονται τον χαρακτηρισμό "ρουτίνας"», διαμήνυσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Αλέξανδρος Γεννηματάς.

Παράλληλα, ο κ. Γεννηματάς κατέστησε σαφές πως «παραμένουν παράνομες, σε πλήρη αντίθεση με το διεθνές δίκαιο και τις ανειλημμένες υποχρεώσεις μιας χώρας που δηλώνει ότι θέλει να γίνει μέλος της ΕΕ και υπονομεύουν την ειρήνη και ασφάλεια της περιοχής».