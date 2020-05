Κόσμος

Κορονοϊός: υποσιτισμένο ένα στα πέντε παιδιά στις ΗΠΑ

Σχεδόν το ένα παιδί στα πέντε δεν τρώει αρκετά αφότου ξέσπασε η πανδημία του κορονοϊού, σύμφωνα με νέα έρευνα...

Σχεδόν το ένα παιδί στα πέντε δεν τρώει όταν πεινάει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αφότου η πανδημία του κορονοϊού άρχισε να πλήττει τη χώρα, καταγράφει έκθεση που δημοσιοποιήθηκε χθες από αμερικανικό ινστιτούτο μελετών. Το Brookings Institution ανέλυσε τα αποτελέσματα δύο ερευνών που έγιναν πρόσφατα σε εθνικό επίπεδο για να αποτιμηθεί ο αντίκτυπος της πανδημίας στις ΗΠΑ.

Στη μία από αυτές τις δύο μελέτες, το 17,4% από τις μητέρες παιδιών 12 ετών και κάτω που ερωτήθηκαν σχετικά απάντησε ότι δεν μπορεί να θρέψει επαρκώς τα παιδιά λόγω έλλειψης χρημάτων. «Είναι ολοφάνερο ότι τα πιο μικρά παιδιά πλήττονται από διατροφική ανασφάλεια σε βαθμό άνευ προηγουμένου στη σύγχρονη εποχή» στη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη του κόσμου , τονίζει η Λόρεν Μπάουερ, που συνέταξε την έκθεση για το Brookings Institution. «Η διατροφική ανασφάλεια των νοικοκυριών με παιδιά 18 ετών και μικρότερα αυξήθηκε κατά 130% σε σύγκριση με το 2018», διαπιστώνει η ίδια.

Ορισμένοι γονείς είναι αναγκασμένοι να μειώνουν την ποσότητα των γευμάτων, ακόμη και να παραλείπουν γεύματα των παιδιών τους, προειδοποιεί η ερευνήτρια. Τονίζει επίσης ότι το πρόβλημα επιδεινώνει η διακοπή των προγραμμάτων προσφοράς γευμάτων στα παιδιά στα σχολεία, αφού έχουν κλείσει λόγω της πανδημίας, και καλεί τις αρχές να προσφέρουν βοήθεια στην πιο ευάλωτη μερίδα του πληθυσμού. Τουλάχιστον 30 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν υποβάλει αίτηση για να λάβουν επίδομα ανεργίας αφότου ξέσπασε η πανδημία.

Το ποσοστό της ανεργίας τον Απρίλιο, που αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα αύριο, εκτιμάται ότι πλησίασε το 20%, επίπεδο που η χώρα είχε να γνωρίσει από τη Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 1930. Στις ΗΠΑ έχουν καταγραφεί πάνω από 1,2 εκατ. κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 και σχεδόν 73.000 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19, καταγράφουν τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς και ανανεώνονται συνεχώς.