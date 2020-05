Τεχνολογία - Επιστήμη

Η φωτογραφία από τις Μπαχάμες που κέρδισε διαγωνισμό της NASA

Συγκλονιστική είναι η φωτογραφία που τραβήχτηκε πριν από μία δεκαετία και πλέον και κέρδισε το διαγωνισμό της NASA.

Μετά από πέντε γύρους, επελέγη η φωτογραφία που νίκησε στον φετινό διαγωνισμό Tournament Earth, ο οποίος ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες και τον διοργάνωσε το Earth Observatoty της NASA. Πρόκειται για τη φωτογραφία με λεζάντα «Ocean Sands, Bahamas», η οποία είχε τραβηχτεί το 2001 από τον δορυφόρο Landsat 7 και συγκέντρωσε το 66,2% των ψήφων στον τελικό γύρο.

Το Tournament Earth 2020 ήταν εορτασμός των 20 χρόνων του Earth Observatory και των 50στών γενεθλίων της Ημέρας της Γης. Οι αναγνώστες του Earth Observatory κλήθηκαν να επιλέξουν την καλύτερη φωτογραφία στην ιστορία του (καθημερινά, το Earth Observatory δημοσιεύει μια αξιοσημείωτη φωτογραφία της Γης).

Η νικήτρια, φέτος, φωτογραφία δίνει εικόνα από το διάστημα της άμμου του ωκεανού και των φυκιών στις Μπαχάμες. Με βαθιές τάφρους και ενεργά ηφαίστεια, ο πυθμένας του ωκεανού δεν είναι διόλου επίπεδος και το έδαφος κάτω από το νερό λαξεύεται συνεχώς από υπόγεια ρεύματα και παλίρροιες, γεννώντας απόκοσμα σχήματα. Τα οδοντωτά σχήματα του βυθού στις Μπαχάμες -τονισμένα με επιχρωματισμό στην τελική φωτογραφία- αιχμαλώτισε πριν από 19 χρόνια ο «φακός» του δορυφόρου της NASA.