Χαρδαλιάς: δεν είναι αντίσταση ή μαγκιά οι συγκεντρώσεις στις πλατείες

Νέα προειδοποίηση προς τους "απείθαρχους" από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας.

Ο ιός είναι ακόμα εδώ, τόνισε ο Νίκος Χαρδαλιάς κατα την ενημέρωση για την πορεία του COVID-19 στη χώρα μας και επανήλθε στο θέμα των "απείθαρχων", που συγκεντρώνονται στις πλατείες.

Βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους και τις ζωές των δικών τος ανθρώπων, υπογράμμισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας επισημαίνοντας πως υπάρχει κίνδυνος να τα τινάξουμε όλα στον αέρα.

Δεν είναι αντίσταση ή μαγκιά οι συγκεντρώσεις στις πλατείες είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς, σημειώνοντας πως δεν είναι δουλειά της Αστυνομίας ο περιορισμός διάδοσης του ιού αλλά ατομική ευθύνη του καθενός.

Κάθε ανεύθυνη κίνηση θα προκαλέσει αρνητικά αποτελέσματα επανέλαβε και προειδοποίησε οτι οι συγκεντρώσεις απέιθαρχων δεν θα μείνουν αναπάντητες απο την Πολιτεία.

Τέλος ανακοίνωσε ότι οι μετακινήσεις πολιτων απο νομό σε νομό επιτρέπονται, μόνον, για τροφοδοσία, λόγους υγείας και επαγγελματική απασχόληση με την επίδειξη των ανάλογων εγγράφων.