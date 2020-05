Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: θετικός οδηγός τρόλεϊ

Τόσο ο ίδιος όσο και συνάδελφοι του μπήκαν σε καραντίνα. Παροπλίστηκε το όχημα που οδηγούσε.

Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ένας οδηγός τρόλεϊ, από το αμαξοστάσιο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία μετά το τέλος της βάρδιας του την Πέμπτη και ειδοποίησε τον προϊστάμενο του, ο οποίος στη συνέχεια επικοινώνησε με τον γιατρό υπηρεσίας.

Έπειτα από λίγη ώρα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο αναφοράς για τον κορωνοϊό, για κλινικό εργαστηριακό έλεγχο. Σήμερα έγινε γνωστό ότι το δείγμα είναι θετικό και αμέσως δόθηκαν οδηγίες ώστε να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο οδηγός που δεν παρουσιάζει σοβαρά συμπτώματα ετέθη σε καραντίνα στο σπίτι του, ενώ το όχημα με το οποίο πραγματοποίησε το χθεσινό δρομολόγιο παροπλίστηκε προκειμένου να απολυμανθεί.

Ταυτόχρονα ξεκίνησε και η διαδικασία ιχνηλάτισης των επαφών του οδηγού από τον ΕΟΔΥ. Σε καραντίνα μπήκαν και δέκα συνάδελφοι του για προληπτικούς λόγους.

Ο πρόεδρος εργαζομένων στα τρόλεϊ, Νίκος Ξυδάκης, μιλώντας στο protothema.gr επισήμανε την ανάγκη για αποτελεσματικότερα μέτρα προστασίας στα βαγόνια, τονίζοντας την ανάγκη να τοποθετηθούν καμπίνες από πλέξιγκλας ή κάποιο παρεμφερές υλικό στις θέσεις των οδηγών προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία τους.