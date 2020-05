Κοινωνία

Γλυφάδα: Ομπρέλες με αποστάσεις και μέτρα στην παραλία (εικόνες)

Έτοιμη η παραλία της Γλυφάδας για να υποδεχτεί τους δημότες της, με μέτρα προστασίας για το καλοκαίρι του... κορονοϊού.​

Η Γλυφάδα ετοιμάζεται να υποδεχθεί το καλοκαίρι με… αποστάσεις και μέτρα στην παραλία για να είναι ασφαλείς οι δημότες της λόγω κορονοϊού.

Ο δήμος όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Γιώργος Παπανικολάου, τοποθέτησε τις ομπρέλες με απόσταση 10 μέτρα την μια από την άλλη. Συνολικά τοποθετήθηκαν 300 ομπρέλες, οι μισές από όσες πέρυσι προκειμένου να τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας.