Αθλητικά

Ο κορονοϊός ξαναχτύπησε τη Μίλαν

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Την ώρα που το καμπιονάτο ετοιμάζεται για τη σέντρα της επανέναρξης, οι «ροσονέρι» ταλαιπωρούνται από νέο κρούσμα κορονοϊού.

Η ποδοσφαιρική Ιταλία προσπαθεί σιγά-σιγά να επανέλθει σε ένα σχετικό επίπεδο «κανονικότητας», έπειτα το... εφιαλτικό δίμηνο που πέρασε με την πανδημία του κορονοϊού και οι ομάδες μπαίνουν σταδιακά σε διαδικασία «επιστροφής» στις προπονήσεις, με ορίζοντα την επανεκκίνηση της Serie A μέχρι τις πρώτες μέρες του Ιούνη.

Στη δε Μίλαν, όλα περιστρέφονταν γύρω από τον... αστερισμό του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο οποίος ενημέρωσε την Παρασκευή (08/05) το προπονητικό επιτελείο της Μίλαν, πως την προσεχή Δευτέρα (11/05) θα επιστρέψει στο Μιλάνο, με απευθείας πτήση που θα ναυλώσει ο ίδιος από τη Στοκχόλμη.

Όλα αυτά βεβαίως, μέχρι τις τοποθετήσεις του προέδρου των «ροσονέρι» Πάολο Σκαρόνι, κατά τη διάρκεια του WarRoom (ιντερνετικό format της Roma InConTra), ο οποίος εμμέσως -πλην σαφώς- επιβεβαίωσε πως υπάρχουν κι άλλα κρούσματα κορονοϊού στο κλαμπ. Μετά τη Σαμπντόρια, τη Φιορεντίνα και την Τορίνο, που ανέφεραν τις τελευταίες ημέρες την ύπαρξη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε μέλη των ομάδων τους, ήρθε και η δήλωση του Σκαρόνι για να κάνει ακόμη πιο «βαρύ» το κλίμα για το ιταλικό ποδόσφαιρο.

«Στο Μιλάνο έχουμε ορισμένους παίκτες οι οποίοι είχαν προσβληθεί από τον κορονοϊό και τώρα είναι στη διαδικασία της ανάρρωσης» τόνισε αρχικά ο Σκαρόνι, χωρίς να κατονομάσει τους νοσούντες και πρόσθεσε πως «...μπορώ όμως να σας διαβεβαιώσω πως οι Μαλντίνι, πατέρας και γιος, είναι πλέον καλά. Το Μιλανέλο (σ.σ. προπονητικό κέντρο της Μίλαν) είναι ανοικτό και έχουμε ήδη ξεκινήσει προπονήσεις, διατηρώντας τις αποστάσεις και τους κανόνες. Προχωράμε προς την επανεκκίνηση».

Και συνέχισε ο Σκαρόνι, μιλώντας πολύ «κυνικά» για την όλη κατάσταση, «Πρέπει όλοι μας να συνηθίσουμε να ζούμε με τον ιό και αυτό ισχύει και για το ποδόσφαιρο. Δεν είναι δυνατόν να παραμείνουμε... ακίνητοι μέχρι να μηδενιστούν τα κρούσματα. Βασικά μπορούμε να υιοθετήσουμε τη γερμανική φόρμουλα, που απαιτεί από εκείνους που έχουν προσβληθεί να μπαίνουν σε καραντίνα και οι υπόλοιποι να συνεχίζουν κανονικά».